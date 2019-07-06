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Английский суд заморозил $145 млн дивидендов Nord Stream «Газпрому»

13:46 6.07.2019
Фото с сайта nord-stream.com
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Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» перевести на свой счет $145 млн из причитающих ему дивидендов компании Nord Stream. Это необходимо в качестве гарантии исполнения требований суда по иску украинского «Нафтогаза».

Как сообщает пресс-служба «Нафтогаза», суд также обязал Газпром получать согласие Нафтогаза или суда, если акционеры Nord Stream будут принимать новые решения о выплате дивидендов.

Суд принял такое решение 11 июня 2019 года. Он учел продление сроков рассмотрения апелляции на решение Стокгольмского арбитража в Швеции и вероятные дополнительные проценты по долгу, которые Газпрому придется заплатить Нафтогазу, говорится в сообщении.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение, согласно которому российская компания должна выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Газпром» обжаловал решение, однако «Нафтогаз», не дожидаясь окончательного вердикта, попытался арестовать активы «Газпрома» на территории Швейцарии, Нидерландов и Великобритании в качестве принудительного взыскания этой суммы, сообщает «Право.ру».

Апелляционный суд округа Свеа в середине июня 2018 года удовлетворил ходатайство «Газпрома» и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Причиной стало то, что «Нафтогаз» до рассмотрения жалобы по существу пытался начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях.

В марте 2019 года Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по транзитному спору между «Газпромом» и «Нафтогазом» на территории королевства до рассмотрения жалобы «Газпрома». Ближайшие слушания в апелляционной инстанции суда шведского округа Свеа состоятся в октябре 2019 года.

Тогда же британский суд обязал российскую компанию не скрывать и не выводить свои активы из юрисдикций Англии и Нидерландов, а также предоставить денежное обеспечение объемом $200 млн на счет суда или эскроу-счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Темы: Нафтагаз, Газпром
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Комментарии читателей
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06.07.2019, 19:12
Гость: "Боже, храни королеву"

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06.07.2019, 18:21
Гость: mesozoic_2

Когда опять пришли в ПАСЕ, им тут же выписали 45(?) тыс евро за нарушение прав кого-то там. Но ПАСЕистам на все плевать - у них опять пошли командировочные.
06.07.2019, 17:37
Гость: охотник за бакланами

Необходимо в кратчайшие сроки получить контроль над Газпромом в пользу Англии и США (как с алюминиевой отраслью и гидроэнергетикой РФ, контроль который теперь принадлежит английской королевичьне,и США )
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