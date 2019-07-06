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В Калифорнии произошло крупнейшее за последние 20 лет землетрясение

14:57 6.07.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В ночь на 6 июля в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, ставшее самым сильным с 1999 года.

Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Землетрясение произошло в 17 километрах от города Риджкрест, в 202 километрах от Лос-Анджелеса.

Из-за него произошло еще около 1400 подземных толчков, которые ощущались в Лас-Вегасе, Мексике и Лос-Анджелесе, сообщает CNN.

После землетрясения в Калифорнии начались пожары. Пожарная служба округа Сан-Бернардино сообщила, что получила множество сообщений о трещинах в фундаментах зданий.

Напомним, что это уже второе сильное землетрясение за эту неделю - 4 июля в Южной Калифорнии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,4.

Темы: Калифорния, Крупные землетрясения и их последствия
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Комментарии читателей
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06.07.2019, 21:50
Гость: World

А в фильме Сан-Андеас точно такая же циферка 7.1.
Ну значит бум 2012. Это для них.
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Для России и Европы - не грозит - только прибрежные районы - потом отхлынет
Для Европы потому что по геологическим меркам уже был - Помпея.
последний отголосок - Исландия. Недавно
06.07.2019, 20:28
Гость: сейсмологи

предупредили о возможности еще одного землетрясения магнитудой 6 и выше в ближайшие дни
значит это считай все - капец, получается
06.07.2019, 18:34
Гость: а ракеты

сами не взлетят если что ?
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