В Калифорнии произошло крупнейшее за последние 20 лет землетрясение

14:57

Стоп-кадр из видео в YouTube

В ночь на 6 июля в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, ставшее самым сильным с 1999 года.

Об этом сообщается на сайте Геологической службы США.

Землетрясение произошло в 17 километрах от города Риджкрест, в 202 километрах от Лос-Анджелеса.

Из-за него произошло еще около 1400 подземных толчков, которые ощущались в Лас-Вегасе, Мексике и Лос-Анджелесе, сообщает CNN.

После землетрясения в Калифорнии начались пожары. Пожарная служба округа Сан-Бернардино сообщила, что получила множество сообщений о трещинах в фундаментах зданий.

Напомним, что это уже второе сильное землетрясение за эту неделю - 4 июля в Южной Калифорнии зарегистрировали подземные толчки магнитудой 6,4.