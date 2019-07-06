]]>
]]>
Главная В мире Новости

В Ливии за попытку вмешательства в выборы задержаны граждане России

09:20 6.07.2019
Флаг Ливии. Фото с сайта regnum.ru
Материалы по теме:

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи заявляет, что россияне пытались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи - сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Как выяснил "Интерфакс", задержанные  являются сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей, они проводили социологические исследования. Один из них -  глава полевой группы фонда Максим Шугалей.

Их задержали еще в мае, с тех пор фонд пытался договориться об их освобождении. Переговоры шли в закрытом режиме.

Представитель фонда подчеркнул, что исследовательская группа занималась "исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране". По его данным, официальных обвинений этим сотрудникам еще не предъявляли.

Сообщения о задержании в Ливии россиян начал проверять российский МИД.

Темы: Выборы в мире, Ливия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.07.2019, 12:43
Гость: задержаны граждане России

Очередное пополнение тюрем в США
06.07.2019, 11:34
Гость: Ту-ту

Интересы России не в Ливиях, а в пенсионерах. Потому что внук или внучка, видя унижение деда (бабки) уже сейчас готовятся когти рвать, чтобы впоследствии не оказаться на их месте. Дети умней чем многие думают.
06.07.2019, 11:03
Гость: Забавно

Выборы еще не объявлены, избирательная кампания не началась, а "вмешательство" уже есть? Совсем пиндосы спятили на "вмешательстве". Придумали себе игрушку, на бОльшее ума не хватило.
Все комментарии (5)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.