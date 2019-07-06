В Ливии за попытку вмешательства в выборы задержаны граждане России

09:20

В Ливии арестовали двух граждан России, которых обвиняют в попытке повлиять на предстоящие президентские выборы в стране, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

Прокуратура временного правительства Ливии в Триполи заявляет, что россияне пытались добиться встречи с Саифом аль-Исламом Каддафи - сыном бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Как выяснил "Интерфакс", задержанные являются сотрудниками российского Фонда защиты национальных ценностей, они проводили социологические исследования. Один из них - глава полевой группы фонда Максим Шугалей.

Их задержали еще в мае, с тех пор фонд пытался договориться об их освобождении. Переговоры шли в закрытом режиме.

Представитель фонда подчеркнул, что исследовательская группа занималась "исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране". По его данным, официальных обвинений этим сотрудникам еще не предъявляли.

Сообщения о задержании в Ливии россиян начал проверять российский МИД.