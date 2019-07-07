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Иран начал обогащать уран выше предусмотренного ядерной сделкой уровня

18:57 7.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Иран начал с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи. Он заявил, что Тегеран направит послание Евросоюзу о приостановке части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, пишет "Коммерсант"

Иранская сторона заявляет, что очередное сокращение его обязательств по ядерной сделке произойдет через 60 дней, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки. На такие шаги Тегеран идет для сохранения ядерной сделки, уточнил заместитель главы иранского МИДа.

В Европейском союзе "крайне обеспокоены" заявлением Ирана об очередном шаге по отходу от своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани выразил "глубокую обеспокоенность" ситуацией с ядерной сделкой. Также обеспокоенность выразил МИД Германии. Россия призывала Тегеран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки.

О сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще 8 мая. В среду, 3 июня, президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран готов к реализации второй части угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Тегеран также призвал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки.

Темы: Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
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07.07.2019, 20:54
Гость: Владимирыч

Трудно в этом мире уцелеть без атомной бомбы.
07.07.2019, 19:38
Гость: Челябинск 40

Разговаривал с некоторыми товарищами из Ирана, они уже давно все подготовили к производству собственного ядерного оружия и могут начать его делать а любой момент, ждут только указания своего руководства, которое пока не хочет идти на такие крайние меры, а хочет сохранить ядерную сделку. А если не получится и штаты их спровоцируют то моментально создадут свое ядерное оружие, на много быстрее чем предполагают на западе, не за годы а за месяцы у них все готово, доведут обогащение до нужного боевого уровня 97-99% на центрифугах и все и второй вариант переработают отработанные стержни от АЭС, растворят их в кислоте и выделят боевой плутоний химическим путем. Это старый и самый простой метод который в СССР применялся, правда самый грязный, очень много высокоактивных жидких радиоактивных отходов получается. Их нужно собирать и долго хранить как то в больших емкостях и постоянно охлаждать а иначе рванёт как у нас было 29 сент. 1957г на Маяке, территория до сих пор сильно заражена.
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