Иран начал обогащать уран выше предусмотренного ядерной сделкой уровня

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Иран начал с 7 июля обогащать уран выше 3,67%, что превышает отметку, оговоренную в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), заявил замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи. Он заявил, что Тегеран направит послание Евросоюзу о приостановке части обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, пишет "Коммерсант".

Иранская сторона заявляет, что очередное сокращение его обязательств по ядерной сделке произойдет через 60 дней, если Европа не найдет способ выполнить свою часть сделки. На такие шаги Тегеран идет для сохранения ядерной сделки, уточнил заместитель главы иранского МИДа.

В Европейском союзе "крайне обеспокоены" заявлением Ирана об очередном шаге по отходу от своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе. Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с иранским коллегой Хасаном Роухани выразил "глубокую обеспокоенность" ситуацией с ядерной сделкой. Также обеспокоенность выразил МИД Германии. Россия призывала Тегеран не принимать такие действия, которые осложнят ситуацию вокруг ядерной сделки.

О сокращении своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) Тегеран предупредил еще 8 мая. В среду, 3 июня, президент страны Хасан Роухани заявил, что Иран готов к реализации второй части угроз: поднять уровень обогащения урана выше 3,67% и пересмотреть обязательства по реактору в Араке. Тегеран также призвал Вашингтон вернуться к исполнению ядерной сделки.