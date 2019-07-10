Ангеле Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публике

15:11

Канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за последний месяц пережила приступ дрожи на публичном мероприятии.

Приступ Меркель произошел во время официальной церемонии в честь прибытия в Берлин премьер-министра Финляндии Антти Ринне. После инцидента представители правительства Германии заявили, что канцлер чувствует себя хорошо, пишет BBC.

Меркель пережила аналогичные приступы 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и 27 июня во время церемонии представления нового министра юстиции Кристины Ламбрехт. В первый раз канцлер Германии объяснила случившееся обезвоживанием.

Во второй раз представители немецкого правительства сослались на стресс, который испытывала Меркель из-за опасений, что приступ повторится.