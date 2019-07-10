]]>
]]>
Главная В мире Новости

Ангеле Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публике

15:11 10.07.2019
Ангела Меркель. Фото с сайта angela-merkel.de
Ангела Меркель. Фото с сайта angela-merkel.de

Канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за последний месяц пережила приступ дрожи на публичном мероприятии.

Приступ Меркель произошел во время официальной церемонии в честь прибытия в Берлин премьер-министра Финляндии Антти Ринне. После инцидента представители правительства Германии заявили, что канцлер чувствует себя хорошо, пишет BBC.

Меркель пережила аналогичные приступы 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и 27 июня во время церемонии представления нового министра юстиции Кристины Ламбрехт. В первый раз канцлер Германии объяснила случившееся обезвоживанием.

Во второй раз представители немецкого правительства сослались на стресс, который испытывала Меркель из-за опасений, что приступ повторится.

Темы: Ангела Меркель, Германия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.07.2019, 21:18
Гость: Когда ей было любить? Вся жизнь в комсомоле.

В Зеленского она влюбилась. А вот что касается Кристины Ламбрехт - не знаю.
10.07.2019, 20:12
Гость: mesozoic_2

Врачи обязаны узнать симптомы, мне, без медицинского образования, такое только в фильмах встречалось
10.07.2019, 19:25
Гость: русский

Под "дураком дуболомом" ты конечно же не себя имел в виду, не так ли?
Все комментарии (8)
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.