Условное согласие: президент Ирана заявил о готовности к переговорам с США

18:23

Для этого Вашингтон должен снять санкции и вернуться к выполнению СВПД по иранской ядерной программе

Иран готов незамедлительно начать переговоры с Соединёнными Штатами, если Вашингтон отменит действующие в отношении Тегерана экономические ограничения и вернётся к выполнению соглашения по ядерной программе.

Фото с сайта riafan.ru

Такое заявление сделал президент исламской республики Хасан Рухани в ходе рабочей поездки по провинции Северный Хорасан.

«Мы всегда верили в переговоры... Если они снимут санкции, прекратят оказывать на нас экономическое давление и вернутся к сделке, мы готовы провести переговоры с Америкой сегодня, прямо сейчас и где угодно», — сказал Рухани.

Комментируя это заявление иранского лидера, госсекретарь США Майк Помпео в беседе с изданием The Washington Post отверг подобную идею. По словам главы Госдепа, эта инициатива ничем не отличается от сделанного в своё время Ираном предложения экс-президенту Бараку Обаме и экс-госсекретарю Джону Керри. Последовавшие переговоры и привели к подписанию в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который администрация Дональда Трампа неоднократно критиковала и из которого в одностороннем порядке вышла в мае 2018-го.

«Очевидно, что окончательное решение остаётся за президентом Трампом. Но предыдущая администрация пошла по такому пути, и он привёл к ядерной сделке с Ираном, которую текущая администрация, президент Трамп и я считаем настоящей катастрофой», — сказал Помпео.

Напомним, что в ответ на выход США из ядерного соглашения, на который не сумели повлиять союзники Вашингтона и другие подписанты СВПД, а также на фоне обострения ситуации в Оманском заливе, Тегеран в середине мая 2019 года приостановил выполнение отдельных пунктов соглашения, а в начале июля официально сообщил о начале обогащения урана выше предусмотренного СВПД уровня 3,67%.

Комментируя ситуацию вокруг ядерной сделки, находящийся в США с рабочим визитом по линии ООН глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф выразил мнение, что Европа сделала недостаточно для урегулирования этого кризиса.

«Слов европейцев о необходимости сохранения договорённостей по ядерной программе Ирана недостаточно... Мы не видели никаких практических шагов для достижения этих намерений», — заявил Зариф.

Так глава внешнеполитического ведомства отреагировал на распространённое накануне совместное заявление Великобритании, Германии и Франции, которые наряду с Ираном, США, Россией и Китаем были подписантами СВПД. В опубликованном на сайте правительства ФРГ сообщении отмечалась «чрезвычайная обеспокоенность» решением Тегерана начать обогащение и хранение урана сверх допустимых уровней. Европейские страны заявили, что продолжение реализации СВПД зависит от полного соблюдения Ираном взятых на себя обязательств, и призвали вернуться к диалогу по этому вопросу.

В ответ представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Берхуз Камальванди заявил, что предпринимаемые Тегераном шаги по постепенному сокращению своих обязательств в рамках СВПД направлены именно на запуск дипломатического процесса.

«Мы идём на эти шаги не из упрямства, а чтобы дать шанс дипломатии... Другие участники соглашения должны вернуться к исполнению своих обязательств», — подчеркнул Камальванди.

По его словам, если и США, и европейские страны не будут выполнять условия СВПД, то Иран также продолжит сокращать свою часть обязательств, что приведёт к возвращению ситуации к исходной точке, в которой она находилась в 2015 году.

«Не надо забывать, что Тегеран выполнял все положения СВПД, и отчёты МАГАТЭ это полностью подтверждают», — цитирует чиновника ТАСС.

Аналогичную позицию высказал и официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. По его словам, Тегеран «ожидает от европейских партнёров принятия решений и практических, эффективных и ответственных шагов в процессе реализации СВПД». В то же время, как отметил Аббас, не стоит ожидать, что республика вернётся к исполнению своей части обязательств по ядерной сделке, пока европейские участники сделки не проявят «серьезную политическую волю» и способность на практике создать баланс в реализации соглашения и обеспечить Ирану выгоды от снятия санкций, предусмотренные сделкой.

«Плохая реакция на плохое решение»

Иранская ядерная сделка будет одной из центральных тем обсуждения на проходящем 15 июля в Брюсселе заседании Совета министров ЕС по иностранным делам. Перед началом этой встречи большинство глав МИД европейских стран выразили надежду на то, что СВПД удастся сохранить.

«Мы полностью привержены тому, чтобы удержать Ближний Восток от обладания ядерным оружием, ведь если Иран и другие страны региона получат его, ситуация станет очень нездоровой и опасной. Поэтому мы ищем пути сохранения ядерной сделки, которая является лучшим путём обеспечения безъядерного статуса всего Ближнего Востока», — заявил глава британского МИД Джереми Хант.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал европейские страны к единству по иранскому вопросу, чтобы «вернуть Тегеран к выполнению соглашения». Последние шаги исламской республики он назвал «плохой реакцией на плохое решение США» выйти из соглашения и ужесточить санкции против Ирана.

Госминистр по делам Европы в германском внешнеполитическом ведомстве Михаэль Рот назвал неприемлемым нарушение СВПД и заверил, что Берлин намерен придерживаться своих обязательств в рамках этого документа. Рот также призвал Иран «выполнять свои обещания», поскольку в противном случае «всё это не имеет смысла».

Проблемы соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий в ходе своего брифинга также коснулся официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, выразивший от лица Пекина крайнюю обеспокоенность напряжённой ситуацией вокруг соглашения и призвавший все стороны к сдержанности и совместным усилиям по возвращению к реализации сделки.

«Мы считаем, что полноценная и эффективная реализация СВПД в соответствии с резолюциями СБ ООН является единственным действенным способом решения иранской ядерной проблемы и снижения существующей напряжённости», — отметил дипломат.

«Основной причиной ситуации, в которой мы находимся, является чрезмерное давление США. Мы надеемся, что Вашингтон откажется от неверных действий, будет уважать законные права других сторон, не будет препятствовать реализации сделки и приложит усилия для политико-дипломатического урегулирования», — подчеркнул Гэн Шуан.

Российская сторона также неоднократно призывала Соединённые Штаты вернуться к выполнению соглашения. Так, на прошлой неделе глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что Москва не заинтересована в обострении ситуации в ближневосточном регионе и рассчитывает на сдержанность Тегерана, однако проблема заключается в другом.

«Мы не можем закрывать глаза на объективные факты... Ситуация обстоит парадоксальным образом, когда США сами вышли из этого плана, не выполняют резолюцию Совета Безопасности, утвердившего СВПД, и одновременно запрещают всем остальным эту резолюцию выполнять, а пальцем показывают на Иран», — заявил Лавров.

Министр добавил, что переход к обогащению урана выше уровня 3,67% не нарушает ни Договора о нераспространении ядерного оружия, ни соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, ни дополнительного протокола к этому соглашению.

В свою очередь, постпред России при Международном агентстве по ядерной энергии Михаил Ульянов призвал входящие в него страны решительно осудить деструктивную линию США по иранскому вопросу. Дипломат также призвал Вашингтон «прекратить мешать нормальной реализации СВПД иранской стороной», а также другими сторонами сделки.

Автор: Владимир Смирнов