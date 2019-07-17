ГБР Украины насчитало 11 уголовных дел против Порошенко

16:20

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины насчитало 11 открытых уголовных дел против пятого президента страны Петра Порошенко, рассказал директор бюро Роман Труба. Теперь бывшему главе государства регулярно приходят повестки. На последний допрос, назначенный на 17 июля, Порошенко не явился.

По словам директора ГБР, Порошенко вызывали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов. Такие суммы фигурировали при продаже завода «Кузня на Рыбальском» — бывшей «Ленинской кузни». Бывший глава государства в ГБУ не явился: его приглашали в качестве свидетеля. Ему отправят повторную повестку.

«Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21 июля 2019 года», — написал адвокат пятого президента Украины Игорь Головань в заметке, опубликованной в блоге на сайте издания «Украинская правда».

Советник главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов между тем заявил, что Порошенко ждет новая повестка и принудительный привод на допрос.

«Фигурант должен не только объяснить следствию, как он крал деньги у армии и отмывал их в офшорах, но и пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его прямому указанию тысячи украинцев», — заявил юрист.

В порошенковской партии «Европейская солидарность» тем временем заявили, что директор ГБР Труба «продался» Портнову. В партии утверждают, что Порошенко никаких повесток не получал.