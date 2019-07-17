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ГБР Украины насчитало 11 уголовных дел против Порошенко

16:20 17.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Государственное бюро расследований (ГБР) Украины насчитало 11 открытых уголовных дел против пятого президента страны Петра Порошенко, рассказал директор бюро Роман Труба. Теперь бывшему главе государства регулярно приходят повестки. На последний допрос, назначенный на 17 июля, Порошенко не явился.

По словам директора ГБР, Порошенко вызывали на допрос по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов. Такие суммы фигурировали при продаже завода «Кузня на Рыбальском» — бывшей «Ленинской кузни». Бывший глава государства в ГБУ не явился: его приглашали в качестве свидетеля. Ему отправят повторную повестку.

«Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных) действий, прошу назначить такие действия после 21 июля 2019 года», — написал адвокат пятого президента Украины Игорь Головань в заметке, опубликованной в блоге на сайте издания «Украинская правда».

Советник главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов между тем заявил, что Порошенко ждет новая повестка и принудительный привод на допрос.

«Фигурант должен не только объяснить следствию, как он крал деньги у армии и отмывал их в офшорах, но и пройти абсолютно все этапы тех же процедур, которые прошли по его прямому указанию тысячи украинцев», — заявил юрист.

В порошенковской партии «Европейская солидарность» тем временем заявили, что директор ГБР Труба «продался» Портнову. В партии утверждают, что Порошенко никаких повесток не получал.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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17.07.2019, 18:14
Гость: РФ - лучше !

На Украине всегда против бывших заводят дела. А вот против создателя РФ Барыса Ельбасы - ни одного. В РФ - порядок!
17.07.2019, 18:07
Гость: А вот как считают сами украинцы

Большая часть населения считает, что среди президентов Украины Петр Порошенко внес наибольший вклад в развитие украинской государственности.

На втором месте - Леонид Кучма и Леонид Кравчук, говорится в исследовании "Социса".

"Если говорить о конкретных заслугах президентов перед государством, то респонденты в определенной степени признают вклад Леонида Кравчука и Леонида Кучмы в укрепление государственной независимости Украины, а также вклад Леонида Кучмы в укрепление и развитие украинской экономики.
Респонденты в основном не видят существенного вклада в развитие страны со стороны Виктора Ющенко и Виктора Януковича. При этом наиболее негативно оцениваются заслуги Виктора Януковича", - говорится в исследовании
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