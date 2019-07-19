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Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» попросил убежища в Литве

15:39 19.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Россиянин Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", попросил политического убежища в Литве, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Вильнюсский городской участковый суд.

Ружечко попросил об этом в четверг на заседании суда, который разрешил арестовать его на три месяца.

Россиянина задержали в Вильнюсе в среду по ордеру Интерпола.

Бывшего гендиректора ООО "Самаратранснефть-Терминал" объявили в международный розыск по запросу РФ. Он является одним из 13 фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Следствие выяснило, что нефть была загрязнена умышленно для того, чтобы скрыть хищения. В результате поставок некондиционной нефти Белоруссия была вынуждена прекратить транзит в Европу и теперь требует от России компенсаций.

Темы: Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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