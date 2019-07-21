Оставайтесь в стороне

Эдуард Лимонов:«Инициаторы ещё одной порции санкций против России — люди, движимые национальными фобиями, эмоциями и предрассудками, национальными стереотипами или профессиональными»

Конгресс США. Фото с сайта Pixabay.com

Четыре конгрессмена Соединённых Штатов предложили ввести новые, ещё одни санкции против руководителей нашей разведки. Ну против тех, кого они знают из общедоступных материалов СМИ. Их декларация гласит: «Международное сообщество не может...» И предлагаются новые санкции против России.

За что же?

А за «незаконное задержание» в водах Керченского пролива 24 украинских моряков, ожидающих российского суда. Как видим, 24 против 24 — демонстрируется этакая напускная справедливость.

Ещё один раз напускная справедливость нам продемонстрирована в составе конгрессменов — заявителей по введению санкций: два демократа и два республиканца.

Замечу, что санкции предлагается ввести не против российских разведчиков в США (потому что кто же им назовёт фамилии наших разведчиков?), не против конкретных людей, отдавших приказ задержать три вооружённых катера, проникших в российские территориальные воды, но против, условно говоря, «козлов отпущения», чьи фамилии находятся в свободном доступе.

Оставив в стороне то обстоятельство, что американские конгрессмены предлагают сделать виновными вряд ли причастных к принятию решений российских граждан, сосредоточимся, пожалуйста, на фигурах самих американских конгрессменов-заявителей.

Кто эти люди? Интересно же. Чего на нас взъелись? Зачем на нас взъелись? Так сказать, посмотрим пристальнее: «А судьи кто?»

А вот кто они.

МАРСИ КАПТУР, демократ, старейшая женщина (по срокам) в конгрессе.

Родители — поляки. Мать урождённая Анастасия Роговская, отец Стивен Каптур, поляк.

Марси Каптур, следовательно, чистейших кровей полячка.

Я против поляков как поляков ничего не имею. Храбрая, хотя и хвастливая нация. Ну отношение поляков вообще к России и американских поляков в частности нам известно. Историческая ненависть за неудачливость польской государственности и удачливость российской.

МАЙК КУИГЛИ имеет на нас иной зуб. Он поддерживает ЛГБТ и при всяком удобном случае отстаивает их права. А мы нет, не поддерживаем права ЛГБТ. Ну большая часть нашего населения точно не поддерживает. (Кстати говоря, «жёлтые жилеты» из французской провинции тоже не поддерживают права ЛГБТ и встревожены парижскими нравами.)

ЭНДИ ХАРРИС — звучат и имя, и фамилия как у заправского англосакса. А вот и нет. Отец его Золтан — венгр, мать Ирен — полька.

Ничего страшного в том, что отец из страны бывшего социалистического лагеря, подчинившейся нам после Второй мировой войны (венгр), нет, и что мать полька — а Польшу мы разделили с Австро-Венгрией в первый раз несколько веков назад.

Чего страшного! Ровным счётом ничего. Но их национальности объясняют их позицию против России и за украинских моряков.

БРАЙАН ФИТЦПАТРИК — он-таки Брайан Фитцпатрик, имя-фамилия у него родные, но у него многое объясняющая биография.

Долгие годы служил в FBI (ФБР по-русски). Да и не просто был агентом, но был специальным агентом. Без удивления обнаруживаешь, что он «служил его время» в Киеве (Украина), в Мосуле (Ирак), ну и, конечно, в Вашингтоне. Там, в Киеве (Украина), ему промыли мозги, обратили в свою пользу.

С тех пор он за них. У него, я уверен, была там в Киеве и сисястая украинская девка с глазами-вишнями.

В прошлом году в дебатах он как-то сообщил, что Россия имеет «зловещие мотивы» и необходимо ограничивать её влияние в мире.

Как будто этого мало для того, чтобы быть соавтором новых санкций против России, Брайан Фитцпатрик ещё и поддерживает однополые браки и ЛГБТ-права. А мы-то не поддерживаем.

Всегда нужно придерживаться одного очень простого метода, совершенно легитимного (именно он и применяется главным образом в судах всего мира для выяснения истины) — выяснять для себя прежде всего, who is talking.

Как только выясняется, кто же talking, тут всё и становится понятным.

Мы увидели, что инициаторы ещё одной порции санкций против России — люди, движимые национальными фобиями, эмоциями и предрассудками, национальными стереотипами либо, как этот специальный агент ФБР, — профессиональными.

Тут я, кстати, вспомнил старого агента ФБР Гарри, отца моей американской подруги Джули (ещё жив, ему 92 года), точнее, вспомнил его польскую маму — бабушку Джули. Узнав, что у Джули новый парень — русский, бабушка, неодобрительно проскрипела: «Не доверяй никогда этим русским, Джули».

Впоследствии я узнал, что бабушка никогда не встретила ни одного русского в своей жизни.

Национальные стереотипы. Восточные европейцы ненавидят русских как, наверное, пигмеи ненавидят высоких ростом соседей.