Спецслужбы Украины строят тайные тюрьмы в Донбассе по инструкциям ЦРУ

Показаний очевидцев за последние годы накопилось немало

Существование в контролируемой украинскими силовиками части Донбасса секретных тюрем Службы безопасности Украины (СБУ) в последние дни получило множество подтверждений. В работе тайных тюрем СБУ наблюдается преемственность с программой тайных тюрем ЦРУ в Европе. Преемственность неудивительная, если учесть, как щедро ЦРУ делится с украинскими спецслужбами секретами своего «мастерства».

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Секретные тюрьмы СБУ можно было называть секретными разве что в первые два года вооруженного конфликта в Донбассе. Информация о них была фрагментарной, источники — ненадежными. Официальные представители Украины даже не удосуживались комментировать эту «кремлевскую пропаганду».

Ситуация изменилась в 2016 году, когда Организация Объединенных Наций (ООН) подготовила разгромный доклад о ситуации с правами человека на Украине. В документе среди прочего упоминаются и секретные тюрьмы СБУ.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека даже обрисовало схему работы репрессивной машины украинских спецслужб.

Людей, которых Киев готовил к процессу обмена пленными, суд выпускал из мест предварительного заключения. «Затем эти лица систематически повторно арестовываются и содержатся под стражей без связи с внешним миром, как правило, в помещениях СБУ, — говорится в докладе. — Согласно случаям, задокументированным Управлением верховного комиссара ООН по правам человека, этот период тайного, непризнанного содержания под стражей может длиться от нескольких дней до одного года в ожидании переговоров (об обмене пленными — прим. ред.)».

Нечто подобное произошло с россиянином Андреем Соколовым. Мужчину арестовали на украинском блокпосту, держали под стражей полтора года, вынесли приговор и освободили в зале суда по так называемому «закону Савченко». Но сразу после заседания Соколова похитили неизвестные люди в штатском. Следующие шесть месяцев он провел в тайном изоляторе СБУ.

Доклад ООН буквально выпустил джинна из бутылки. После его публикации о секретных тюрьмах начали писать журналисты и международные организации. Их существование, в частности, признали Amnesty International и Human Rights Watch.

По информации правозащитников, тайные помещения, в которых людей незаконно удерживают и пытают, находятся в Харькове, Мариуполе, Краматорске и Изюме. То есть на востоке страны, недалеко от зоны ведения боевых действий, где наблюдается повышенная концентрация «сепаратистов». Их-то и нужно «перевоспитывать».

В СБУ нехотя отвечали, что эта информация не соответствует действительности: дескать, Украина неукоснительно придерживается всех международных конвенций и договоров по правам человека. Но представители ООН почему-то не смогли получить доступ к местам, в которых, по их информации, содержались незаконно удерживаемые лица.

Делегация прервала визит, а в адрес официального Киева обрушилась новая порция обвинений. Организация Объединенных Наций представила еще один доклад, в котором зафиксированы конкретные случаи незаконного задержания и пыток людей на Украине. Авторы насчитали целых пять секретных правительственных тюрем. Помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович без обиняков заявил, что ситуация требует срочного решения.

Но никакого «срочного решения» не последовало. Украинские власти продолжали делать вид, что ничего не знают о тайных тюрьмах СБУ.

Согласно отчету Amnesty International, опубликованному в феврале 2018 года, расследование в отношении «тайных тюрем» СБУ не достигло никакого прогресса. Людей на Украине продолжали неправомерно задерживать и пытать.

Показаний очевидцев за последние годы накопилось немало. Одной из наиболее резонансных стала история Николая Вакарука, которого удалось освободить под давлением все тех же Amnesty International и Human Rights Watch. Мужчина провел в секретной тюрьме почти 600 дней.

Его держали прикованным к радиатору в холодной камере площадью два квадратных метра, постоянно избивали и нанесли непоправимый вред здоровью.

Под ложным именем Вакарука пришлось доставить в больницу и удалить ему почку. После этого СБУ выпустила узника как ни в чем не бывало.

Победной поступью Украина с ее секретными тюрьмами и изощренными методами пыток продолжает шагать в Европу. Впрочем, чему удивляться? Некоторые страны ЕС были замешаны в похожих скандалах.

Секретная тюрьма Центрального разведывательного управления (ЦРУ) действовала, к примеру, в Литве. Прибалтийская республика до сих пор не может отмыться от этого позора. Хотя масштабы нарушений прав человека здесь были значительно скромнее.

В Литве существовала всего одна секретная тюрьма — на Украине их как минимум пять. В Литве людей незаконно удерживали и пытали в 2005–2006 годах — на Украине это делают до сих пор. В Литве беззаконие чинили сотрудники американской разведки — на Украине процесс контролируют местные власти.

Впрочем, сотрудники ЦРУ в свое время занимали целый этаж в киевском здании Службы безопасности Украины, так что в действиях украинских силовиков видны и американская школа, и прямая преемственность с программой тайных тюрем Соединенных Штатов в Европе.

Новой информацией о тайных тюрьмах СБУ на днях поделилось издание РИА Новости. Герои публикации подробно рассказывают, каким пыткам и издевательствам подвергались в плену. Один из них утверждает, что среди его мучителей были светоч украинской медицины, заслуженный врач Всеволод Стеблюк и депутат Верховной рады от «Народного фронта» Андрей Тетерук.

Особое внимание стоит обратить на слова главы мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фионы Фрейзер: «На контролируемой правительством территории практика произвольного содержания под стражей или содержания без связи с внешним миром была обычной в 2014, 2015 и 2016 годах, тогда как в 2017 и 2018 годах мы зафиксировали лишь несколько случаев».

Означает ли это, что с 2016 года под давлением международных организаций конвейер пыток на Украине был остановлен? Отнюдь. СБУ скорее сократила «объемы производства» и начала действовать аккуратнее.

Но отлов бесправных «террористов» и «сепаратистов» продолжается. Сама Служба безопасности регулярно рапортует о новых задержаниях.

Публикация РИА Новостей подоспела весьма кстати. Издание напомнило о существовании секретных тюрем в тот момент, когда пропрезидентская партия «Слуга народа» получает абсолютное большинство мандатов в новой Верховной раде. Это значит, что Владимир Зеленский берет на себя всю полноту власти и ответственности за происходящее в стране. В том числе и за деятельность спецслужб.

Президенту, хочет он этого или нет, придется принять в наследство авгиевы конюшни Службы безопасности Украины. Вопрос в том, будет ли он их расчищать.

До парламентских выборов Зеленского этот вопрос не интересовал. Обязанности главы СБУ с начала июня и так исполняет его ставленник Иван Баканов. С тех пор ситуация с правами человека на Украине не улучшилась ни на йоту. Более того, именно Баканов инициировал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за телемоста между Украиной и Россией.

Кое в чем «обновленная» СБУ перещеголяла саму себя. К примеру, совсем недавно она открыла уголовное производство на все (подчеркиваем, все!) кинопрокатные компании Украины по подозрению в перечислении средств российским спецслужбам и саботаже украинских фильмов.

Никаких планов реорганизации службы, которая при Порошенко превратилась в инструмент подавления инакомыслия, Зеленский не озвучивает. Локомотив репрессий мчится по накатанным рельсам — поменялся только машинист. Да и с чего бы Зеленскому затевать реформы в этой сфере, если СБУ воспроизводит методы работы «старших братьев» — американцев?