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МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

18:43 28.07.2019
Фото с сайта government.ru
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Министерство иностранных дел Украины  выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.

В украинском ведомстве визит назвали несогласованным с украинской стороной и недопустимым, а полуостров — «временно оккупированной» территорией, пишут «Известия».

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России. <…> Попытка российской стороны интерпретировать подобные «визиты» в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными», — говорится в заявлении украинского МИДа.

В воскресенье, 28 июля, российский премьер Дмитрий Медведев с делегацией прибыл в Севастополь, где проходят торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота РФ.

Темы: Отношения России и Украины, Дмитрий Медведев, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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29.07.2019, 02:00
Гость: Ха!

Плачущие клоуны. Ко всем украинцам относится.
29.07.2019, 01:29
Гость: какол в США®

Это дикость - выражать протест против передвижения Д.Медведева внутри России.
Аминь.
28.07.2019, 23:56
Гость: Дружественными эти действия не назовешь

О каком перемирии может идти речь? Война продолжается.
Все комментарии (19)
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