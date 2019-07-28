МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.

В украинском ведомстве визит назвали несогласованным с украинской стороной и недопустимым, а полуостров — «временно оккупированной» территорией, пишут «Известия».

«Указанная поездка происходит вопреки неоднократным предостережениям со стороны Украины. Циничной является цель «визита» — участие в параде оккупационного флота России. <…> Попытка российской стороны интерпретировать подобные «визиты» в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными», — говорится в заявлении украинского МИДа.

В воскресенье, 28 июля, российский премьер Дмитрий Медведев с делегацией прибыл в Севастополь, где проходят торжественные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота РФ.