]]>
]]>
Главная В мире Новости

На Украине планируют реформировать СБУ

11:26 29.07.2019
Фото с сайта argumentua.com
Материалы по теме:

Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит проект по реформе СБУ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной обороны и безопасности страны Александра Данилюка.

По словам Данилюка, после реформы СБУ должна стать боее мощной организацией в сфере контрразведки. Для этого планируется снять с организации дополнительные функции в сферах экономики и борьбы с коррупцией. 

Отмечается, чтобы изменения были "реальными", потребуется внести поправки в законодательство. Идею реформировать СБУ поддерживают также международные партнеры Украины.

Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.

Первым замглавы Службы безопасности Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.07.2019, 17:43
Гость: ответ

"Вы" уже пытались. Не помнишь? Забыл? Надо вспомнить и заниматься делом, а не ...
29.07.2019, 17:03
Гость: Alex202

Замечательно, а то им неудобно докладывать хозяину. Опять же, возможности их использования для грязных дел не должны ограничиваться только Украиной.
29.07.2019, 16:57
Гость: Ты считаешь себя самым умным?

Опоздал на 2019-1945=74 года
Все комментарии (10)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.