На Украине планируют реформировать СБУ

11:26

Администрация президента Украины Владимира Зеленского готовит проект по реформе СБУ, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной обороны и безопасности страны Александра Данилюка.

По словам Данилюка, после реформы СБУ должна стать боее мощной организацией в сфере контрразведки. Для этого планируется снять с организации дополнительные функции в сферах экономики и борьбы с коррупцией.

Отмечается, чтобы изменения были "реальными", потребуется внести поправки в законодательство. Идею реформировать СБУ поддерживают также международные партнеры Украины.

Сразу же после вступления Владимира Зеленского в должность президента Украины в СБУ начались кадровые перестановки: в частности, заявление об отставке подали глава службы Василий Грицак, замглавы Виктор Кононенко, начальник главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук, заместители председателя СБУ Олег Фролов и Владислав Косинский, а также начальники региональных управлений СБУ.

Первым замглавы Службы безопасности Зеленский назначил руководителя своего предвыборного штаба и главу партии "Слуга народа" Ивана Баканова.