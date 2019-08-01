Журналисты указали на критические несостыковки в сфабрикованном расследовании «Досье» об убитых журналистах в ЦАР

21:18

Год назад в одной из самой опасной стране Африки погибли Орхан Джемаль, Александр Расторгуем и Кирилл Радченко

Центр «Досье» беглого олигарха-уголовника Михаила Ходорковского опубликовал сфабрикованное расследование о взломе переписки так называемых «пригожинских агентов», которые, якобы, находились в ЦАР во время нашумевшего убийства трех российских журналистов.

Издание «НАКАНУНЕ.RU» провело встречное расследование, по результатам которого стало понятно, что опубликованная статья в «Досье» - фейк.

На предоставленном скриншоте, с которого началось «расследование», переписка велась вовсе не из ЦАР, а из США. Точнее – из снежной Аляски. Ошибка была найдена благодаря указанному времени сообщений в Telegram. Так время отправки одного из сообщений в групповом чате «ЦАР Медиа» — 15.40 по Банги.

На скриншоте же переписки фигурировало время в 5:40, то есть для получения этого времени необходимо отнять 10 часов. Благодаря нехитрым вычислениям, несложно выяснить, что, если отнять от часового пояса ЦАР 10 часов, то получится часовой пояс Аляски.

Подобная несостыковка – грубая ошибка тех, кто сфабриковал расследование, организованное для спасения Ходорковского от уголовного преследования за причастность к гибели русских журналистов в Африке.

Год назад в одной из самой опасной стране Африки погибли Орхан Джемаль, Александр Расторгуем и Кирилл Радченко. Согласно итогам приостановленного расследования, виновниками признаны местные банды. Однако множество экспертов сходятся во мнении, что вина лежит на Ходорковском, который отправил русских журналистов в горячую точку без охраны, подделав документы ООН.