Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего силами АТО в Донбассе, назначив на его место Владимира Кравченко. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.
Сырского президент Украины назначил главкомом Сухопутных войск страны, уволив с этой должности генерал-полковника ВСУ Сергея Попко.
Генерал-лейтенант Сырский, командовавший объединенными силами в Донбассе, был назначен на должность три месяца назад прошлым президентом Петром Порошенко. Кандидатуру главе государства предложил министр обороны Степан Полторак.
Сырский возглавлял штаб антитеррористической операции, которую Киев проводил на востоке страны с апреля 2014 года. «Главным образом он проявился во время боев за Дебальцево, которые Украина проиграла», — писало о нем издание «Страна.ua», уточнив, что он руководил отступлением украинских войск.
В 2016 году Сырский стал руководить объединенном оперативным штабом ВСУ, а в 2017 году был назначен командиром антитеррористической операции — так до 2018 года назывался формат, в котором украинские военные действовали в Донбассе.
Кравченко, который теперь командует объединенными силами в Донбассе, — генерал-лейтенант. До этого он возглавлял оперативное командование «Север» Сухопутных войск ВСУ, передает украинский «24 канал». В зону ответственности этого командования входили Киев, а также Киевская, Житомирская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области Украины. Военнослужащие этой группировки участвовали в боевых действиях на востоке Украины. Кравченко, к примеру, в сентябре 2018 года отчитывался, что военные сбили разведывательный беспилотник в Донбассе.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/05/08/2019/5d484ba59a7947beeb3b3b69?from=from_main