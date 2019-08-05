Зеленский сменил командующего силами в Донбассе

19:57

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего силами АТО в Донбассе, назначив на его место Владимира Кравченко. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Сырского президент Украины назначил главкомом Сухопутных войск страны, уволив с этой должности генерал-полковника ВСУ Сергея Попко.

Генерал-лейтенант Сырский, командовавший объединенными силами в Донбассе, был назначен на должность три месяца назад прошлым президентом Петром Порошенко. Кандидатуру главе государства предложил министр обороны Степан Полторак.

Сырский возглавлял штаб антитеррористической операции, которую Киев проводил на востоке страны с апреля 2014 года. «Главным образом он проявился во время боев за Дебальцево, которые Украина проиграла», — писало о нем издание «Страна.ua», уточнив, что он руководил отступлением украинских войск.

В 2016 году Сырский стал руководить объединенном оперативным штабом ВСУ, а в 2017 году был назначен командиром антитеррористической операции — так до 2018 года назывался формат, в котором украинские военные действовали в Донбассе.

Кравченко, который теперь командует объединенными силами в Донбассе, — генерал-лейтенант. До этого он возглавлял оперативное командование «Север» Сухопутных войск ВСУ, передает украинский «24 канал». В зону ответственности этого командования входили Киев, а также Киевская, Житомирская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области Украины. Военнослужащие этой группировки участвовали в боевых действиях на востоке Украины. Кравченко, к примеру, в сентябре 2018 года отчитывался, что военные сбили разведывательный беспилотник в Донбассе.