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Зеленский сменил командующего силами в Донбассе

19:57 5.08.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности командующего силами АТО в Донбассе, назначив на его место Владимира Кравченко. Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы государства.

Сырского президент Украины назначил главкомом Сухопутных войск страны, уволив с этой должности генерал-полковника ВСУ Сергея Попко.

Генерал-лейтенант Сырский, командовавший объединенными силами в Донбассе, был назначен на должность три месяца назад прошлым президентом Петром Порошенко. Кандидатуру главе государства предложил министр обороны Степан Полторак.

Сырский возглавлял штаб антитеррористической операции, которую Киев проводил на востоке страны с апреля 2014 года. «Главным образом он проявился во время боев за Дебальцево, которые Украина проиграла», — писало о нем издание «Страна.ua», уточнив, что он руководил отступлением украинских войск.

В 2016 году Сырский стал руководить объединенном оперативным штабом ВСУ, а в 2017 году был назначен командиром антитеррористической операции — так до 2018 года назывался формат, в котором украинские военные действовали в Донбассе.

Кравченко, который теперь командует объединенными силами в Донбассе, — генерал-лейтенант. До этого он возглавлял оперативное командование «Север» Сухопутных войск ВСУ, передает украинский «24 канал». В зону ответственности этого командования входили Киев, а также Киевская, Житомирская, Полтавская, Сумская, Черкасская и Черниговская области Украины. Военнослужащие этой группировки участвовали в боевых действиях на востоке Украины. Кравченко, к примеру, в сентябре 2018 года отчитывался, что военные сбили разведывательный беспилотник в Донбассе.

Генерал-лейтенант Сырский, командовавший объединенными силами в Донбассе, был назначен на должность три месяца назад прошлым президентом Петром Порошенко. Кандидатуру главе государства предложил министр обороны Степан Полторак.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/05/08/2019/5d484ba59a7947beeb3b3b69?from=from_main

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
05.08.2019, 22:33
Гость: Гость

У нас верующие, в смысле протестанты, говорят, что у них идет пророчество будто бы на Украине в августе случиться катастрофа. Вообще-то угадывают они далеко не всегда, но иногда бывает. Честно говоря после последней выходки этих клоунов, я уже сама не знаю, что от них ожидать. Так что имейте ввиду - эти товарищи немного в неадеквате, поэтому мало ли чего им в голову может сбрести. Петя хотя бы о Липецкой фабрике беспокоился, поэтому и сидел, как мышь под веником. А эти товарищи явно не того - так что все возможно...
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