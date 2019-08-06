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В Панаме возбудили дело о возможном сокрытии доходов Порошенко

13:29 6.08.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Панамские правоохранительные органы возбудили уголовное дело об отмывании денег Петром Порошенко, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление экс-замглавы администрации времен Януковича юриста Андрея Портнова.

По словам Портнова, сначала панамские власти проверили информацию о том, что Порошенко и его окружение скрывали в Панаме "преступные доходы, активы и собственность", не платили налоги в украинский бюджет и отмывали похищенные средства.

Затем Портнов под присягой дал показания панамскому адвокату о преступлениях украинского экс-президента, и на основании этого было возбуждено уголовное дело.

"Мы точно знаем, что его (Порошенко. — Прим. ред.) финансовые и торговые офшорные сделки проходили в самые трагические дни гибели украинцев и после первых результатов расследования покажем, как и чем он торговал, когда отправлял украинцев на войну", — добавил юрист.

Он также выразил надежду на то, что Генеральная прокуратура Украины обратится с ходатайством об аресте счетов и активов экс-президента по всему миру.

Ранее директор Государственного бюро расследований Украины Роман Труба заявлял, что Госбюро расследует 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.

Позже Портнов сообщил, что Государственное бюро расследований Украины возбудило еще два дела: о хищениях в армии и подделке паспортов.

Темы: Петр Порошенко
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06.08.2019, 16:01
Гость: Украина - это страна преступной власти

1. Приходят к власти преступным путем.
2. Правят преступным путем.
3. Убегают о расследования совершенных преступлений.
Каждый шаг преступен и связан с ограблением населения.
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