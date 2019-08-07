Четыре сценария для «русского шпиона» Альгирдаса Палецкиса, антифашиста из Литвы

21:47

О демократическом фашизме в прибалтийской республике

В Литве дело «о секретной сети агентов одной из российских специальных служб» близится к развязке. По версии обвинения, «русским резидентом» являлся антифашист, социал-демократ Альгирдас Палецкис, который «в интересах России» собирал из открытых источников информацию о следователях, прокурорах и судьях, работавших по делу «13 января 1991 года, когда СССР совершил вооруженную агрессию против независимой Литвы, а в Вильнюсе при защите телебашни и ТВ-центра погибли 14 человек».

Фото с сайта lrytas.lt

«Шпиону» грозит тюремное заключение до 15 лет, а при выявлении отягчающих обстоятельств (например, работа на вражескую разведку за вознаграждение) – до 20 лет лишения свободы. При этом в Литве осведомлённые люди говорят о четырёх возможных сценариях.

Диссидент Палецкис был тайно арестован в середине сентября 2018 года. Пик скандала пришёлся на ноябрь, когда генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис, директор департамента государственной безопасности Дарюс Яунишкис и генеральный комиссар полиции Линас Пярнавас устроили пресс-конференцию, на которой было заявлено: «Если бы эта сеть не была вскрыта, Литве угрожала бы серьезная опасность». Пресса потребовала доказательств. Рот журналистам заткнули словами «это дело государственной важности, но со временем вы все узнаете».

Прошло девять месяцев. Информации не прибавилось, если не считать, что на роль «связных» между Палецкисом и Москвой назначались историк Валерий Иванов, активисты оппозиционной партии «Социалистический народный фронт» (СНФ) Леонидас Минкявичюс, Андрей Горбатенков, Павел Жевжиков, Артурас Шидлаускас, бизнесмен Деймантас Бяртаускас. У всех по месту жительства и на рабочих местах прошли обыски. По информации полиции, «было найдено много различных данных и файлов, которые тесно связаны с объектом этого дела». Подробностей по-прежнему нет.

«У правосудия нет никаких доказательств преступной деятельности антифашиста Палецкиса. Генеральная прокуратура не может представить ни одного факта работы Альгирдаса на иностранную разведку. Где сейчас эта «сеть», кто установлен ее членами? Дело построено не на фактах, а на допущениях», – говорит первый официальный политический заключённый независимой Литвы Сергей Резник, ныне руководитель ассоциации российских граждан, постоянно проживающих в республике.

Резник ведёт переписку с арестованным, поддерживает того всеми возможными способами. Вместе с единомышленниками он организовал сбор денег в пользу Палецкиса, состоит с ним в переписке, передаёт за решетку свежие газеты, книги.

По версии Резника, обвинение может передать дело в суд, но там оно развалится из-за отсутствия доказательной базы. Это первый сценарий.

«Палецкису инкриминируют дело о шпионаже, которое шито белыми нитками. Подлинной причиной преследования является его твердая антифашистская позиция. В одном из писем он прямо сказал: «Президент Даля Грибаускайте сформировала в Литве демократический фашизм. Этот режим в борьбе против инакомыслия самых активных своих противников бесцеремонно берет в заложники. А потом обвиняет в связях со шпионами», – рассказывает Гедрюс Грабаускас, действующий председатель Социалистического народного фронта Литвы, сменивший на этом посту Палецкиса.

Однако Генпрокуратуре невыгодно передавать сырое и рыхлое дело в суд, выставляя себя в глупом свете. Прокурорам удобнее заключить мировую сделку и без лишнего шума освободить политзаключенного из-под ареста по состоянию здоровья. Вопрос в том, согласится ли на сделку Палецкис? Маловероятно. В информационном плане ситуация вышла из-под контроля литовских спецслужб. В среде литовской интеллигенции зреет возмущение.

Так, в голове у американца Кястутиса Гирнюса из Института международных отношений Вильнюсского университета не укладывается тот факт, что за девять месяцев арестованному лишь однажды позволили короткую встречу с супругой, запрещают видеться с детьми и родителями. Гирнюс заявляет, что «нарушены все права арестованного, какие только возможно нарушить».

Лидер СНФ Грабаускас подчёркивает: в мире о Палецкисе говорят депутаты национальных и Европейского парламентов, дипломаты и правозащитники. Они отмечают, что в Прибалтике на фоне оголтелой русофобии идет зачистка левых движений. Без суда запрещаются общественные организации, закрываются оппозиционные СМИ, возбуждаются уголовные дела против общественных деятелей и журналистов.

Актив СНФ считает: на сделку с Генпрокуратурой Палецкис не согласится. Поэтому пусть со скрипом, но все обвинения с Альгирдаса будут сняты. В Литве повторится ситуация с польским политиком Матеушем Пискорски, которого тоже обвиняли в шпионаже, прессовали в тюрьме, но в конце концов освободили. Извиняться публично литовские спецслужбы не станут, но победителем останется Палецкис. Это второй сценарий.

Сам арестант полагает, что ситуация скатывается к третьему сценарию: Генпрокуратура готовит тайную расправу. В последнем открытом обращении из-за колючей проволоки к литовцам Палецкис пишет:

«В эти дни я получил дозу клеветы со стороны обвинения. До сих пор я даже не знал такой фамилии – г-н Филипченко – и, оказывается, я «связан» с ним, осужденным за шпионаж в пользу России. Это фальшивка, подделка. Фейк фейков. Я не завидую прокурору Вильме Видугинене, которая должна будет «доказывать», что белое – это черное. Прокуратура предлагает сделать суд закрытым, чтобы его материалы хранить в тайне. Только в тайном суде она могла бы спрятать все свои концы в воду. Именно поэтому придумана история с моими «связями» с господином Филипченко. Поскольку его дело рассматривалось в закрытом заседании, то теперь, когда материалы его дела автоматически будут введены в мое дело, прокуроры ожидают, что суд надо мной будет также секретным. Наивно. Правда все равно выльется».

Последняя надежда прокуроров – тайный суд. Это сценарий № 3.

Наконец, четвёртый сценарий.

«Здоровье Альгирдаса ухудшается, – заявил литовским журналистам Юстас Палецкис, отец арестованного. – Сын теряет вес, ему не хватает высококалорийных продуктов, в первую очередь мяса и рыбы». При росте 188 сантиметров Альгирдас весит уже всего 60 килограммов. Тюремный врач прописал ему витамины, но пользы от них нет. Эти факты подтвердил и адвокат политзаключенного Альгис Петрулис: «Как защитник, считаю, что тяжелыми условиями следователи подталкивают Палецкиса к добровольному признанию выдвинутых против него обвинений. Другого пути у них нет».

Историк Валерий Иванов не исключает, что в сложившейся конфигурации «дела о шпионской сети» физическое устранение Альгирдаса Палецкиса вполне возможно. Литовским мясникам, прошедшим в окрестностях Вильнюса школу секретной тюрьмы ЦРУ, к таким акциям не привыкать. Сам Иванов в следственном изоляторе г. Шяуляй в своё время подвергался систематическим издевательствам со стороны тюремщиков. По его словам, психологическое и физическое давление на Палецкиса может дать желаемый для следствия результат. Такой сценарий не исключает и Кястутис Гирнюс. Он называет «аферой» поведение следствия и безразличие к происходящему судей всех инстанций. «Если прокуроры не уверены, что завершат следствие за год, это значит, что их обвинения не основаны на твердом фундаменте», – говорит Гирнюс.

Зачем тогда держать Палецкиса в тюрьме? Ответ известен: выживет или погибнет узник совести – третьестепенный вопрос.

Автор: Анатолий Иванов