За оккупацию: сколько Прибалтика требует от России

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Прибалтика живет прошлым. Не сумев решить собственные экономические проблемы, эти три страны пытаются взыскать ущерб за «советскую оккупацию»

Например, только Латвии Россия «должна» около 300 млрд евро. В Москве удивляются, почему прибалты забыли о советских вложениях, и называют выдвинутые требования фантазиями «больных людей».

Фото с сайта Pixabay.com

Прибалтика живет мечтами добиться денежных компенсаций от России. Там заявляют, что СССР оккупировал их с 1940 по 1991 год. И за эти годы мы задолжали Литве, Латвии и Эстонии внушительные суммы.

Еще в ноябре 2015 года министры юстиции стран Балтии подписали меморандум о сотрудничестве. Он подразумевает координацию деятельности по взысканию с России «ущерба за советскую оккупацию».

После этого страны Прибалтики, не в силах решить внутренние проблемы с оттоком населения из страны, направили свою активность в немного другое русло. Один за другим они начали представлять свои подсчеты убытков от оккупации.

В 2016 году, например, специально созданная в Латвии комиссия оценивала «демографические потери», «ущерб от советских военных баз» и то, как повлияла «оккупация» на латвийскую культуру. Россия, по ее подсчетам, должна выплатить €300 млрд, из которых €185 млрд — экономический ущерб.

Эстонская комиссия оказалась во много раз скромнее. Так, Таллин в свою очередь насчитал, что ущерб от так называемой «советской оккупации» составил примерно €1,2 млрд. Об этом заявлял Минюст страны.

В отчете были приведены такие цифры — жертвами сталинских репрессий стали 49,5 тыс. человек, 24,1 тыс. человек погибли во время Второй мировой войны и 139,4 тыс. человек были вынуждены уехать из Эстонии, из-за потери Печерского района и территорий за Нарвой Эстония потеряла 213 тыс. человек.

Также Минюст утверждает, что с 1948 по 1985 год Эстония лишилась миллиона гектаров сельхозземель. Загрязнение поверхностных вод с 1950 по 1990 год оценили в 20 млрд рублей, загрязнение грунтовых вод — в 60 млрд рублей. Принудительная коллективизация разрушила сельское хозяйство страны и нанесла ущерб в размере 3 млрд рублей. В Эстонию привезли много рабочей силы, и доля эстонцев в национальном составе республики уменьшилась с 89% в 1941 году до 61% в 1989 году.

«До сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — приводит Sputnik слова эстонского лидера консерваторов Марты Хельме.

В Литве также подсчитывают потери. Так, в Центре исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЖЛ) заявляют, что балтийская республика в советские времена была «донором СССР» и поддерживала его финансово. Валдас Адамкус, занимавший пост президента Литвы, еще в 2008 году заявлял, что страна потеряла в результате «советской оккупации» $28 млрд.

При этом страны постоянно напоминают о своих требованиях. Так, в марте 2019 года в Риге прошла международная конференция, на которой стороны обсудили совместные действия по вопросу, как добиваться компенсации от России за «советскую оккупацию».

На ней министр юстиции Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия — правопреемница СССР, поэтому ее обязанность — компенсировать странам Прибалтики якобы нанесенные убытки.

«Мы говорим о вещах, которые важнее денег», — утверждает он.

Между тем, говоря о «советской оккупации», власти прибалтийских государств забывают о тех выгодах, которые получали Литва, Латвия и Эстония от нахождения в составе СССР. Это, например, и щедрые дотации, и строительство инфраструктуры, и заводов и предприятий. Только в Латвии было построено около 500 заводов и фабрик.

Экономические успехи стран Прибалтики после обретения независимости во многом были за счет «советского наследия». К началу 1990-х годов Прибалтика имела современную обрабатывающую промышленность и энергетику, плотную сеть качественных автодорог и хорошо оборудованные морские порты.

Однако после обретения независимости многие предприятия по тем или иным причинам закрылись или пришли в упадок.

Так, на пике развития Рижского государственного электротехнического завода, более известного, как ВЭФ (VEF, Valsts Elektrotehniskā Fabrika), там работали около 20 тыс. человек. Завод успешно выпускал радиоприемники, телефонные аппараты. Однако не выдержал конкуренцию с другими производителями после открытия границ. Сейчас часть корпусов снесена, оставшиеся сданы в аренду, 1/5 часть территории занимает торговый центр.

Рижская автобусная фабрика (РАФ) была реорганизована в акционерное общество. С 1996 года фабрика пыталась войти в альянс с ГАЗ, однако правительство Латвии блокировало соглашение. Год спустя производство было остановлено, а после — в 1998 году — владельцы заявили о банкротстве. Производственные корпуса были разрушены, сейчас там находятся арендуемые коммерческие площади. В 2012 году латвийским гонщиком Андрисом Дамбисоном на РАФе был открыт музей истории завода.

Игналинская АЭС перешла под юрисдикцию Литвы в 1991 году. В 1993 году была достигнута максимальная производительность АЭС — за год было произведено 12,26 млрд кВт в час электроэнергии, что составило 88,1% всей произведенной в республике электроэнергии. Игналинская АЭС была закрыта в 2009 году, такая мера была продиктована Литве в качестве одного из условий для вступления в ЕС.

Эстонский «Двигатель» (Tehas Dvigatel) — вагоностроительный завод — во время советской власти был крупнейшим машиностроительным предприятием страны, входил в систему оборонно-промышленного комплекса СССР. После получения независимости Эстонии «Двигатель» стал государственным акционерным обществом — RAS Dvigatel. Владельцы пытались восстановить прежние мощности в течение последующих 10 лет, однако предприятие ждала только смена собственников и постепенная ликвидация производства.

«Больные люди с неисправимой психикой»

Россия до сих пор не считает требования стран Балтии обоснованными и не ведет переговоров по поводу ущерба от «советской оккупации».

«Не Россия должна Литве, а Литва России. И не много не мало, а $72 млрд», — приводит РИА «Новости» слова Александра Удальцова, посла России в Вильнюсе.

По его словам. Россия, бывшая крупнейшим донором союзного бюджета, вправе потребовать от Литвы возмещения расходов, в частности за льготные поставки минерального сырья и энергоресурсов из РСФСР.

К моменту вхождения в состав СССР Литва считалась аграрной страной и занимала одно из последних мест по качеству жизни в Европе. При этом уровень производства промышленной продукции был в три раза ниже среднего по СССР. Масштабная индустриализация республики началась только после окончания Великой Отечественной войны.

По словам Удальцова, в 1940-1990 годах в экономику прибалтийской страны инвестировали порядка $65 млрд.

В Кремле также говорят, что Россия не собирается вести разговор о компенсациях за «советскую оккупацию», о которых заявили в Эстонии и Латвии. Отмечается, что во времена Советского Союза Литва, Латвия и Эстония получали крупные дотации.

«Конечно же, не согласны вообще с термином «советская оккупация», это первое. Второе — мы не согласны, что может заходить речь о каких-то компенсациях», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что требования компенсации со стороны России предъявляют «больные люди с уже неисправимой психикой».

«Мы создали там промышленность, модернизировали их экономики, вкладывая в них на душу населения намного больше, нежели непосредственно в РСФСР», — заключил глава российского МИД.