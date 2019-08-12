Турецкий гамбит Киеву не удался

Россия и Турция в наиболее существенных для «незалежной» вопросах и вовсе играют фигурами одного цвета, явно противоположного украинскому «воинству»

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото с сайта president.gov.ua

7-8 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Турцию.

Для Зеленского этот визит стал уже вторым посещением Турции после победы на президентских выборах, но первым в официальном статусе — в свою прошлую поездку он выезжал в эту страну ещё до своей инаугурации, посетив фестиваль юмора «Весело» в турецком Бодруме. Впрочем, уже тогда он отдыхал в Турции с охраной, которую выделил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, что показывало безусловный интерес официальной Анкары к новому украинскому президенту и его будущей политике на южном направлении.

Ровно в такой же степени заинтересован в Турции и официальный Киев — поскольку без турецкой помощи или хотя бы молчаливого влияния невозможно решить массу сложных вопросов, стоящих сегодня перед Украиной. Впрочем, по итогам прошедшего официального визита и без того не тайное стало окончательно явным: Турция не готова «таскать каштаны из огня» по желанию Украины, предпочитая ограничиваться ни к чему не обязывающими политическими декларациями.

Геополитическая роль Турции на евразийском пространстве не меняется вот уже который век — территория этой «самой восточной страны Европы и самой западной страны Азии» ровно таким же образом связывает две половинки Евразии, как это делает и Россия. Но есть у Турции и ещё одно значение — исторически она всегда выступала как стена, отгораживающая Россию от доступа к южным морям, и только лишь в начале ХХ века, с крахом Османской империи, этот турецкий барьер был частично «разобран».

Похоже, что визит Зеленского являлся достаточно неудачной и слабой попыткой этот барьер воздвигнуть заново — с тем, чтобы перетянуть Турцию в лагерь «противников российской агрессии». Для осуществления этих целей в состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и живущий в Киеве лидер крымских татар Мустафа Джемилёв, которые перед поездкой в Турцию сделали ряд обязывающих антироссийских заявлений.

Но нынешняя турецкая позиция в гораздо большей степени опирается на сотрудничество с Россией, нежели на соперничество с ней. Выступление Зеленского на бизнес-форуме в Стамбуле, посещение турецкого завода по производству беспилотных летательных систем, с которым Украина планирует наладить совместное изготовление БПЛА, обещание допуска турецких компаний к будущему рынку украинской сельскохозяйственной земли и встреча со стамбульским патриархом Варфоломеем — такими были реальные действия Зеленского во время его визита.

Главный и наиболее существенный для Украины вопрос газового транзита российского газа через турецкую территорию, судя по всему, даже не поднимался — из заявлений, сделанных президентами Украины и Турции, стало понятно, что эта тема не обсуждалась. Это, в общем-то, ожидаемо: Турция готова де-факто поделить с «Газпромом» транзит российского газа в страны юга Европы — и вряд ли готова здесь «лить воду на мельницу» своего украинского конкурента, помогая ему, в ущерб своим экономическим интересам, «поставить на место» РФ в данном вопросе.

Показательно, что ровно такую же позицию занимает в отношении украинских претензий на монополию в транзите российского «голубого золота» и Германия. При всей риторике в части поддержки «украинских прав» на российский транзит, главным содержанием реальной политики ФРГ за последние пять лет было создание, при участии немецких компаний, газопроводов из России, обходящих территорию Украины.

Три года назад Пётр Порошенко приезжал в Турцию при гораздо более выигрышной внешнеполитической конъюнктуре: тогда отношения между Москвой и Анкарой были крайне натянутыми и омрачены гибелью российского бомбардировщика Су-25 в небе над Сирией от ракеты турецкого истребителя. Но и тогда визит украинского президента закончился практически ничем: Турция не только не поддержала его амбиции, но и наоборот — всячески искала варианты по нормализации отношений с Россией, в итоге став на сегодняшний день стратегическим партнёром России без статуса формального союзника.

В итоге выяснилось, что у Украины не просто нет «жертвенной пешки», которую она могла бы предложить Турции для того, чтобы разыграть антироссийский гамбит. Более того — Россия и Турция в наиболее существенных для «незалежной» вопросах, и вовсе играют фигурами одного цвета, явно противоположного украинскому «воинству». Единственным утешительным призом для Зеленского, пожалуй, стало только заявление Эрдогана, подтвердившего непризнание Крыма российским.

Да и то, выдавливая эти слова, на итоговой пресс-конференции украинскому президенту пришлось пойти на откровенное нарушение дипломатического протокола, призвав всех присутствующих «почтить минутой молчания память погибших украинских военных». В то время, как члены украинской делегации сразу вскочили со своих мест, представители турецкого правительства на какое-то мгновение даже растерялись, не зная, что делать, но, посмотрев друг на друга, — видимо, из соображений гостеприимства — тоже встали для минуты молчания.

Неловкий для них эпизод прошёл быстро, а будущее украинско-турецких взаимоотношений, да и всей Украины, от этого не стало менее туманным.