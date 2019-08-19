Британцы опубликовали доказательства участия РФ в боях под Иловайском

08:08

Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, пишет британская газета The Guardian.

В публикации отмечается, что исследователи собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Утверждается, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

Исследователи заявили, что все доказательства были собраны из открытых источников по запросу Европейского центра защиты прав человека. Собранные доказательства планируется использовать при подаче судебных исков против РФ со стороны украинских военных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Бои под Иловайском велись в августе между представителям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и силовыми структурами Украины.

Киев неоднократно заявлял, что в боях против украинской армии участвовали российские военные. РФ все обвинения отвергла.