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Британцы опубликовали доказательства участия РФ в боях под Иловайском

08:08 19.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Британская исследовательская группа Forensic Architecture собрала доказательства участия России в боях под Иловайском на Украине в 2014 году, пишет британская газета The Guardian.

В публикации отмечается, что исследователи собрали и каталогизировали многочисленные снимки со спутников, изображающих российские вооруженные конвои на территории Украины, а также фотографии танка Т-72Б3. Утверждается, что в то время они были на вооружении только у российской армии.

Исследователи заявили, что все доказательства были собраны из открытых источников по запросу Европейского центра защиты прав человека. Собранные доказательства планируется использовать при подаче судебных исков против РФ со стороны украинских военных в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Бои под Иловайском велись в августе между представителям самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и силовыми структурами Украины.

Киев неоднократно заявлял, что в боях против украинской армии участвовали российские военные. РФ все обвинения отвергла.

Темы: Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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19.08.2019, 16:40
Гость: Вальтер-Киевский

В войне против Донбасса на стороне ВСУ воевали вооруженные группировки из Грузии, Великобритании,Хорватии и др. государств.По информации зарубежных экспертов,на территории Украины находятся также частные военные компании США.
Никто в России не отрицает,что в составе вооруженных формирований Донбасса в противостоянии с ВСУ и бандеровскими вооруженными группировками воевали и добровольцы из России. РФ их в этом не поддерживала и направляла.
Что касается ЧВК,то это частная (коммерческая) охранная структура организационно-правовой формы ООО. Такие же ЧВК имеются и в США ("Акэдеми" (ранее известная как "Блэкуотер"),"Трипл Канопи","Олив Гроуп","Сентерра", "Омниплекс","Ти-Ди-Ай","Ай-Эм-Кей-9","Эдинбург Интернэшнл","Стратиджик сошиал",в управлении которых есть представители силовых структур США, в т.ч. ЦРУ),и в странах ЕС. Все они действуют на договорной основе с конкретными государствами и неправительственными организациями.
Что касается ссылок Великобритании на то,что их спутники зафиксировали танки ВС России,то это очередной фейк их спецслужб. Любой профессионал спецслужб и армии знает,что тяжелое вооружение и у ВСУ,и у вооруженных формирований Донбасса советское,они ничем не отличается. Кроме того, спутниковые данные всегда должны подтверждаться агентурными данными. Но с 2014 г. ни одна разведка НАТО,в т.ч. США и Великобритании,не подтвердила это агентурным путем.
Все,на что способны лжецы Великобритании (в отличие от Коломойского), это ссылаться на "хайгли лейкли".
19.08.2019, 16:21
Гость: Трамп

Возьми привычку статью читать, прежде чем комменты сыпать. Увидели из космоса. Это раз. Да ничего толком там внутри не поменяли, это два. Отвали.
19.08.2019, 16:06
Гость: Цитата

— А почему вы не отвоюете Крым, а только кричите, что Крым — Украина?
— Так потому, шо там российские войска стоят!
— Так вы ж говорите, что на Донбассе тоже российские войска, воюете же на Донбассе-то!
— А—а! Так то, шо, на Донбассе российские войска, это ж мы говорим! А в Крыму они реально стоят!
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