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На Украине суд обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

15:02 21.08.2019
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пишет РИА Новости.

Их подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением, при этом обстоятельства дела не раскрываются.

В материалах суда уточняется, что иск инициировал гражданин Украины: 15 июля он обратился в НАБУ, но дело не завели. В свою очередь, суд удовлетворил жалобу.

Против Порошенко и других высокопоставленных лиц заведено 11 уголовных дел, по большинству из них бывший глава государства проходит как свидетель.
Сам Порошенко, выступая на съезде партии "Европейские дела", заявил, что несет ответственность перед украинским народом и не боится преследования.

Темы: Украина, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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21.08.2019, 19:45
Гость: 1бут. 0,33 = 30 коп.

Пепси-колы?
21.08.2019, 19:18
Гость: Не в пример Эрэфии

Какая, по мненью Москвы, ни "мятежная",
А спуску ворам не даёт Незалежная:
Министр, президент ли украл и не кается, -
К суду за ущерб в ней любой привлекается!
21.08.2019, 17:24
Гость: личный опыт

бурление сами знаете чего коричневого в стакане.
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