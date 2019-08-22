Названа дата обмена заключенными между Украиной и Россией

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Россия и Украина проведут обмен удерживаемыми гражданами с 28 на 29 августа. С таким заявлением выступил адвокат Игорь Свиницкий, который представляет бывшего бойца специального подразделения «Беркут» Игоря Саттарова.

В беседе с изданием «thеБабель» он уточнил, что Саттарова обменяют на одного из украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.

«На кого — сказать не могу. Все будет известно 28−29 августа, когда должна состояться акция обмена», — приводит слова адвоката телеканал 360.

По его словам, в данный момент Саттаров уже доставлен в СБУ, где его начали юридически оформлять для процедуры обмена.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представит Киев на процедуре обмена, уже прибыла в Москву.

Обмен проведут по формуле 33 на 33. Однако в списках не будет главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Его освободят по особой схеме.