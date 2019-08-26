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Вступил в силу второй пакет антироссийских санкций США по делу Скрипалей

09:52 26.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В полночь (в семь утра по московскому времени) вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери.в 2018 году, пишет РИА Новости.

Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом.

Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ).

В свою очередь, американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях.

Также вводятся ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия.

При этом администрация не воспользовалась более жесткими мерами, предусмотренными законом.

Так, США могли понизить уровень дипломатических отношений, запретить полеты государственных авиакомпаний (это ударило бы по "Аэрофлоту"), а также любой импорт из России, в том числе нефти и нефтепродуктов.

И хотя ограничения распространяются на займы российских ведомств, они не затрагивают займы госкомпаний, хотя многие из них уже находятся под другими санкциями. Ограничения также не касаются участия американских банков в покупках бондов на вторичном рынке суверенного долга России.

Темы: Дело Сергея Скрипаля, США, Экономические санкции и эмбарго
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26.08.2019, 14:49
Гость: Евгений В

Акции против России? Акции против конкретных личностей, но нам об этом не говорят. Но через этих самых личностей расплачиваться приходится народу. Может эти личности выселить из России в ту же Америку, они, наверняка, совершенно чуждые и народу России?
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