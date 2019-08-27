ЕСПЧ оштрафовал Россию на 34 тысячи евро по жалобе Магнитского

12:03

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу на арест и уголовное преследование бывшего сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили право Магнитского на жизнь и не обеспечили эффективного расследования причин смерти. Матери и вдове Магнитского присуждена компенсация в размере 34 тысячи евро.

Сергей Магнитский утверждал, что раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Магнитского арестовали в 2008 году по делу об уклонении фонда от налогов, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». После этого США приняли «закон Магнитского», который подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к смерти юриста и к нарушению прав человека.

Генпрокуратура России считает «весьма вероятным», что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера «как один из его ближайших сообщников». В декабря 2018 года Браудеру было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. В середине ноября против Браудера было возбуждено новое уголовное дело по этой статье. По данным Генпрокуратуры, преступное сообщество создавалось для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства.

Сообщалось об установлении целой сети компаний, кредитных учреждений ряда стран, в том числе Кипра, Латвии, Швейцарии, через которые в интересах Браудера обналичивались и отмывались сотни миллионов долларов.