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ЕСПЧ оштрафовал Россию на 34 тысячи евро по жалобе Магнитского

12:03 27.08.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
Сюжет: Дело Сергея Магнитского

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу на арест и уголовное преследование бывшего сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.

ЕСПЧ признал, что власти РФ нарушили право Магнитского на жизнь и не обеспечили эффективного расследования причин смерти. Матери и вдове Магнитского присуждена компенсация в размере 34 тысячи евро.

Сергей Магнитский утверждал, что раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Магнитского арестовали в 2008 году по делу об уклонении фонда от налогов, в 2009-м он умер в московском СИЗО «Матросская тишина». После этого США приняли «закон Магнитского», который подразумевает санкции для россиян, предположительно, причастных к смерти юриста и к нарушению прав человека.

Генпрокуратура России считает «весьма вероятным», что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера «как один из его ближайших сообщников». В декабря 2018 года Браудеру было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. В середине ноября против Браудера было возбуждено новое уголовное дело по этой статье. По данным Генпрокуратуры, преступное сообщество создавалось для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства.

Сообщалось об установлении целой сети компаний, кредитных учреждений ряда стран, в том числе Кипра, Латвии, Швейцарии, через которые в интересах Браудера обналичивались и отмывались сотни миллионов долларов.

Темы: Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Дело Сергея Магнитского
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Комментарии читателей
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27.08.2019, 14:25
Гость: Коментарий

В ЕСПЧ видимо сильно обрадовались когда РФ вернулась в эту контору, теперь у них есть "мальчик" для битья, есть кого штрафовать, есть на ком "отвести" душу. А то прямо скука их одолела пока не было РФ. Ну а властям что? Им как говорится как с гуся вода платить штрафы, слушать критику лишь бы вступить...
27.08.2019, 13:08
Гость: Как страшно жить...

Генпрокуратура России считает «весьма вероятным», что аудитор Сергей Магнитский был убит по приказу основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера
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А разве та же Генеральная прокуратура до недавнего времени с неземным пафосом не утверждала, что Магнитский умер сам от заболевания ? И сколько лет понадобилось, чтобы признать его убийство ?
А расследовать факт его смерти не пробовали ?
Что означает, что прокуратура "считает весьма вероятным" убийство Магнитского ?
И кто же его убил в российской тюрьме ? Лично Браудер ?
27.08.2019, 12:27
Гость: Владимир

Не понимаю почему?Коррупционер умер в камере от остановке сердца,и что?...Каждый коррупционер умерший в камере достоин попасть в закон...Поймали его в Китае там с такими только одно расстрел и не важно сердечник он или нет.И тогда Европа или США пикнуть не стали.А сейчас только игнор или теперь этот человек там заведует делами о коррупции и потихоньку забирает туда сколько может..Совет живите честно..
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