Москва и Киев отложили обмен пленными на неопределенный срок

12:51

Анонсированный ранее обмен пленными между Россией и Украиной оказался под угрозой срыва. Теперь уточняется, что обмен отложен на неопределенный срок.

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — заявил по этому поводу адвокат ряда находящихся в украинских местах лишения свободы россиян Валентин Рыбин. Его слова привел ТАСС.

Юрист, который представляет на Украине интересы Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, ранее рассказывал, что дата обмена пленными уже фактически определена и назначена, однако точный день адвокат назвать отказывался. Кроме того, он заявлял, что окончательные обменные списки стороны никак не могут согласовать — впрочем, его подзащитные в списках в любом случае останутся.

СМИ ранее сообщали, что обмен пленными между Москвой и Киевом может состояться в ближайшие дни. Назывались разные даты, но все они были на текущей неделе. Адвокат украинских моряков Сергей Бадамшин назвал эти гадания «спекуляцией» и подчеркнул, что точная дата не известна никому.