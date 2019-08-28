]]>
]]>
Главная В мире Новости

Москва и Киев отложили обмен пленными на неопределенный срок

12:51 28.08.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
Материалы по теме:

Анонсированный ранее обмен пленными между Россией и Украиной оказался под угрозой срыва. Теперь уточняется, что обмен отложен на неопределенный срок.

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», — заявил по этому поводу адвокат ряда находящихся в украинских местах лишения свободы россиян Валентин Рыбин. Его слова привел ТАСС.

Юрист, который представляет на Украине интересы Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова, ранее рассказывал, что дата обмена пленными уже фактически определена и назначена, однако точный день адвокат назвать отказывался. Кроме того, он заявлял, что окончательные обменные списки стороны никак не могут согласовать — впрочем, его подзащитные в списках в любом случае останутся.

СМИ ранее сообщали, что обмен пленными между Москвой и Киевом может состояться в ближайшие дни. Назывались разные даты, но все они были на текущей неделе. Адвокат украинских моряков Сергей Бадамшин назвал эти гадания «спекуляцией» и подчеркнул, что точная дата не известна никому.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.08.2019, 15:57
Гость: Белая Русь

Все-таки Зеленскому не удалось пока зачистить своё окружение от пороховских ставленников, тормозящих страну. Ну пусть борется, другого выхода у него просто нет.
28.08.2019, 15:11
Гость: "есть некие силы в офисе Владимира Зеленского"

Оказывается, Зеленский силен. А вы тут все говорили, что циркач.
28.08.2019, 14:36
Гость: Молодцы...

В данном случае идёт речь об обмене заключенными! О пленных с Киевом договариваются ЛНР и ДНР. Все эти три стороны хотят сделать Россию официальной стороной конфликта.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.