На Украине завершили расследование дела против адвоката Вышинского

14:28

На Украине завершилось расследование дела против адвоката руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрея Доманского, пишет РИА Новости.

По словам Доманского, его подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Суд избрал для него меру пресечения в виде залога в семь тысяч долларов.

При этом Доманский сказал, что не исключает задержания, так как не сможет явиться по некоторым повесткам — на эти даты у него назначены другие суды.

"Как я понимаю, выполняются указания экс-главы генпрокуратуры Юрия Луценко, который неоднократно говорил, что если Вышинский выйдет на свободу, его адвокат сядет", — отметил адвокат.

По словам Доманского все уведомления вручаются ему лично. "При этом на мои заявления относительно того, что во всех следственных действиях я буду принимать участие только в присутствии своих адвокатов, мне было отказано. Фактически эти действия проведены в нарушение конституции Украины и уголовного процессуального кодекса. Это является нарушением принципов защиты", — подчеркнул он.

Доманский не раз заявлял, что преследование носит политический характер. В этом его поддержали коллеги из международной комиссии юристов в Брюсселе.

Доманский представляет на Украине интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и других заключенных.