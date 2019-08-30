На Украине завершили расследование дела против адвоката Вышинского
На Украине завершилось расследование дела против адвоката руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрея Доманского, пишет РИА Новости.
По словам Доманского, его подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Суд избрал для него меру пресечения в виде залога в семь тысяч долларов.
При этом Доманский сказал, что не исключает задержания, так как не сможет явиться по некоторым повесткам — на эти даты у него назначены другие суды.
"Как я понимаю, выполняются указания экс-главы генпрокуратуры Юрия Луценко, который неоднократно говорил, что если Вышинский выйдет на свободу, его адвокат сядет", — отметил адвокат.
По словам Доманского все уведомления вручаются ему лично. "При этом на мои заявления относительно того, что во всех следственных действиях я буду принимать участие только в присутствии своих адвокатов, мне было отказано. Фактически эти действия проведены в нарушение конституции Украины и уголовного процессуального кодекса. Это является нарушением принципов защиты", — подчеркнул он.
Доманский не раз заявлял, что преследование носит политический характер. В этом его поддержали коллеги из международной комиссии юристов в Брюсселе.
Доманский представляет на Украине интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и других заключенных.