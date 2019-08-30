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На Украине завершили расследование дела против адвоката Вышинского

14:28 30.08.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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На Украине завершилось расследование дела против адвоката руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрея Доманского, пишет РИА Новости.

По словам Доманского, его подозревают в незаконной приватизации нежилого дома на территории историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". Суд избрал для него меру пресечения в виде залога в семь тысяч долларов.

При этом Доманский сказал, что не исключает задержания, так как не сможет явиться по некоторым повесткам — на эти даты у него назначены другие суды.

"Как я понимаю, выполняются указания экс-главы генпрокуратуры Юрия Луценко, который неоднократно говорил, что если Вышинский выйдет на свободу, его адвокат сядет", — отметил адвокат.

По словам Доманского все уведомления вручаются ему лично. "При этом на мои заявления относительно того, что во всех следственных действиях я буду принимать участие только в присутствии своих адвокатов, мне было отказано. Фактически эти действия проведены в нарушение конституции Украины и уголовного процессуального кодекса. Это является нарушением принципов защиты", — подчеркнул он.

Доманский не раз заявлял, что преследование носит политический характер. В этом его поддержали коллеги из международной комиссии юристов в Брюсселе.

Доманский представляет на Украине интересы руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и других заключенных.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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30.08.2019, 14:54
Гость: По последним сведениям

Алкаш Луценко теперь сам имеет возможность попасть под расследования. А вообще потрясающая страна Украина. Только в таких удивительных странах бывшие уголовники, посидевшие за решеткой, могут стать генпрокурором и министром МВД.
30.08.2019, 14:42
Гость: А кто

это?
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