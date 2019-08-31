]]>
]]>
Главная В мире Новости

Зеленский назвал «Северный поток-2» угрозой всей Европе

16:42 31.08.2019
Фото с сайта ze2019.com
Материалы по теме:

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Варшаве переговоры с польским президентом Анджеем Дудой. По итогам встречи Зеленский заявил, что обе страны сходятся во мнении о неприемлемости проекта российского газопровода «Северный поток-2», пишет «Коммерсант».

Как пояснил президент Украины, страны выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество с США.

«Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. И здесь мы говорим с Польшей в единый голос: "Северный поток-2" является неприемлемым и несет угрозу всей Европе»,— сказал Зеленский на совместной с польским коллегой пресс-конференции.

Россия и Польша заключили долгосрочный контракт на поставку газа до 2022 года. После этого Варшава намерена заменить российский газ на американский. Представитель польского правительства Петр Наимский заявил, что страна полностью откажется от российского газа к 2024 году. Украина может впервые получить поставки газа из США уже в этом году.

Темы: Владимир Зеленский, Польша, Украина, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
31.08.2019, 22:22
Гость: мнение со стороны

С самого начала какая-то странная позиция РФ и "Газпрома": говорить о транзите с Украиной. Газ кому нужен? ЕС. Правильно.Так и говорить о транзите газа с Украиной( кто там от нее решает этот вопрос?), наверно, надо ЕС, а не РФ. А то ситуация, сравнимая с продажей сала на рынке с одновременным заключением контракта о доставке его по месту потребления с одновременной выдачей в качестве бонуса рулона туалетной бумаги. Конечно, "кто-то" с этой странной схемы "что-то" имеет, но отношения между государствами как-то портятся. Постоянный трындеж, мол, газ "тырят" и т.п. Есть ли экономическая целесообразность в прокладке "потоков"- не знаю. Иногда "терзают смутные сомнения", что эти действия далеки от соображений выгоды, а вызваны какими-то "ментальными" моментами, стремлением "наказать" "х...лов". Но не настаиваю.
31.08.2019, 21:52
Гость: Есть точки взаимопонимания с РФ

А вот "Турецкий поток" не угрожает Германии и вообще Европе. Поэтому Украина явно за этот южный поток. А как же иначе - почти половина украинцев потомки турецкоподданных. Все южные районы, однако...
31.08.2019, 21:45
Гость: ну поживем-увидим,

как по СП-2 газ пойдет....А пока РФ согласна говорить с Украиной о транзите...Подождем
Все комментарии (29)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.