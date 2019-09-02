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В США заявили о готовности помочь Украине технологиями и ресурсами

09:17 2.09.2019
Джеймс Ри́чард (Рик) Пе́рри. Фото с сайта wikimedia.org
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Министр энергетики США Рик Перри заявил о готовности помочь Украине реализовать свой энергетический потенциал.

«США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки», - написал министр на своей странице в Facebook.

Чиновник назвал продуктивной встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком и министром энергетики Украины Алексеем Оржелем, сообщает Regnum.

Также он высоко оценил меморандум, подписанный 31 августа между США, Польшей и Украиной. Данный документ, в частности, регулирует поставки американского сжиженного газа через Польшу на территорию Украины.

«Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины окончился победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трёх стран», сказал он.

Темы: США, Украина
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Комментарии читателей
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02.09.2019, 13:42
Гость: IgS

Рад за украину. Всем кому США помогали поднялись и развились, начиная с Вьетнама и Ирака и кончая Афганистаном и Ливией. Ну не могут они не помогать! Я не удивлюсь если амеры начнут перепродавать уголь из Донецка в Киев по тройной цене.
02.09.2019, 13:17
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Плюсую неимоверно!
02.09.2019, 12:55
Гость: Михаил

И хорошо что не вернётся.
Все комментарии (16)
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