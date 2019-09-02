В США заявили о готовности помочь Украине технологиями и ресурсами

09:17

Министр энергетики США Рик Перри заявил о готовности помочь Украине реализовать свой энергетический потенциал.

«США готовы помочь Украине достичь ее полного потенциала в сфере энергетики с помощью американских технологий, ресурсов и поддержки», - написал министр на своей странице в Facebook.

Чиновник назвал продуктивной встречу с главой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александром Данилюком и министром энергетики Украины Алексеем Оржелем, сообщает Regnum.

Также он высоко оценил меморандум, подписанный 31 августа между США, Польшей и Украиной. Данный документ, в частности, регулирует поставки американского сжиженного газа через Польшу на территорию Украины.

«Меморандум о сотрудничестве США, Польши и Украины окончился победой для энергетической и экономической и национальной безопасности всех трёх стран», сказал он.