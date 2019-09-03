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Нидерланды попросили Киев не выдавать России свидетеля по делу MH17

18:25 3.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Украинские власти получили из прокуратуры Нидерландов запрос с просьбой не включать в списки заключенных для обмена с Россией бывшего начальника ПВО ДНР Владимира Цемаха. Он является «ценным свидетелем», а теперь и подозреваемым по делу MH17.

Как сообщило издание NRC Handelsblad со ссылкой на письмо члена Совместной следственной группы (ССГ) Фреда Вестербеке, подозреваемым Цемах стал после того, как у следствия появилась новая информация, суть которой не раскрывается.

Ранее прокуратура Нидерландов обратилась к властям Украины с просьбой не включать в список заключенных для обмена с Россией Владимира Цемаха, которого задержали украинские спецслужбы в Донбассе. Как пишет Associated Press, именно освобождение Цемаха могло быть главным препятствием для полноценного обмена между Москвой и Киевом.

2 сентября омбудсмен Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова заявила, что власти республики включили Цемаха в список для обмена с Киевом. Дочь задержанного Мария сообщила, что Киев неофициально отказался выдавать Цемаха России.

Цемаха задержали 4 июля в его доме по обвинению в терроризме. Киев связывает его с делом сбитого «Боинга», поскольку в год катастрофы Цемах числился начальником ПВО ДНР в подконтрольном этой республике городе Снежное, вблизи которого был сбит лайнер. По словам дочери задержанного, новую должность он получил только в октябре, в то время как самолет разбился в июле. Власти ДНР также отрицают причастность Цемаха к крушению «Боинга», поскольку в момент катастрофы в Снежном, как утверждается, не было системы ПВО.

В 2014 году самолет Boeing 777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Тогда погибли 298 человек.

Темы: Украина, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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03.09.2019, 23:50
Гость: русский

Ещё 15 лет Украина точно не протянет.
03.09.2019, 22:25
Гость: Но пятнашку придётся отсидеть. Русские бросили своего.

Какая красивая русская фамилия-ГАДжиев.
03.09.2019, 21:51
Гость: Оллес

А не "своих" ли граждан вы радостно убиваете на Донбассе ???
Скоро за все ответите.
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