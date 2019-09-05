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Индия заказала у России оружия на 14,5 миллиарда долларов

11:50 5.09.2019
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Индия подписала контракты с Россией на поставку вооружения и военной техники на 14,5 миллиарда долларов, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрия Шугаева.

"Этот документ дает основу и принципы взаимодействия наших предприятий с нашими индийскими партнерами по этой теме", — прокомментировал Шугаев подписание этих документов.

Сейчас продолжаются переговоры по поставке и лицензионному производству переносного ЗРК "Игла-С". Кроме того, сегодня стороны подписали соглашение о производстве в Индии запчастей для российской военной техники и вооружений.

В прошлом году, несмотря на "жесточайший прессинг" США, Индия заказала у России зенитные ракетные системы С-400, фрегаты 11356, а также "большую партию боеприпасов для Военно-воздушных, Военно-морских и Сухопутных сил", отметил Шугаев.

Ранее Владимир Путин сообщил, что после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях Восточного экономического форума они согласовали солидный пакет двусторонних документов в торгово-инвестиционной и военно-технической сферах, в области промышленности, образования и культуры.

Кроме того, Моди и Путин обсудили борьбу с международным терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, обстановку в Афганистане, положение дел вокруг иранской ядерной программы.

Темы: Россия, Индия
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Комментарии читателей
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05.09.2019, 16:17
Гость: ...ну почему же предложить нечего?

Можно Ник16 сдать в аренду/с его согласия,конечно/
05.09.2019, 15:46
Гость: Ответ от другого, не от пупсика

Прежде всего, не то, что не пыли, а не ...первая буква тоже "п". Министерство внешней торговли ВБ не так давно известило, что ВБ обошла РФ на мировом рынке вооружений за 2018 г. Якобы, доля ВБ составила 19%, а РФ - 15, тогда, как по рос. данным - 20%. Не знаю, кто врет. Вероятно, РФ. Изготовляют за рубли, но почему проблемы и с производством оружия и с экспортом вместе с началом санкций? Таки, сей "русский" изрядно "п...", или "невчоный". Крупнейший импортер - Индия. Но огромная часть в стоимости рос.воор. как раз индийского происхождения. И собирается оно там же.И обслуживается. Расчеты не в долларах, а в рупиях, которые вывозить из страны запрещено( значит, и не конвертируешь в "зеленые"). Их можно только "отоварить", что возможно, и не так плохо, инд. товары достаточно конкурентоспособны, но точно ли это "живые деньги"? Может, "полуживые"? А Венесуэла? Не столь давно один из крупнейших импортеров рос. оружия. Ну, и сколько долларов - золота оттель пришло? А с КНР? Она сама уже в пятерку крупнейших экспортеров входит и закупки ин.оружия сокращает.Далее: относительно "современности". По памяти: "тополя", явно не современны, кажется, "машина" 80-х разработки, Миги -35-е, как бы не тех "времен Очакова и покоренья Крыма", "Искандеры чуть новее. Так что, конечно, кое-что есть, но то ли оно, как о нем говорят, ай нет, нам неведомо. На Донбассе вообще ничего интересного не было. Так говорят и пишут.
05.09.2019, 14:29
Гость: World - опять вопрос

А я получу что то с этого как дольщик, а? аль все для государства (точнее председателям банков) а лояльным людям ничего....... - чтой тут не так...............
Ранее описывалось как в развитых странах это работает. через фонды и по долевому участию ......
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