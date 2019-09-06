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На Украине депутаты предложили списать задолженность населения за ЖКХ

15:24 6.09.2019
Здание Верховной рады Украины. Фото Вадим Чуприна с сайта wikimedia.org
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Семь депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» выступили с инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги.

Как отмечается в законопроекте №1106-1, предлагается списать задолженность, которая сформировалась на 1 января 2019 года, сообщают «Украинские новости».

Как отметили представители партии, антисоциальная и необоснованная политика за последние пять лет привела к росту цен на коммунальные услуги, при этом платёжеспособность населения страны сократилась.

В частности, в течение 2014-2018 годов тарифы на природный газ для населения выросли на 1080%, на горячее водоснабжение – на 560%, на отопление – на 1240%, на электроэнергию – более чем на 221%, тогда как при этом за указанный период реальные доходы населения сократились на 12,4%, вырос уровень безработицы и задолженность по зарплате.

По данным Госслужбы статистики, на 1 июня 2019 года задолженность населения достигла 57,2 млрд гривен.

Темы: Украина, Жилищно-коммунальное хозяйство в мире, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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06.09.2019, 21:27
Гость: Здесь размазывать гдолго не придется

Если Йодис Зеленцов срочно не прореагирует, население перестанет платить вообще, загоняя страну в очередной финансовый кризис.
06.09.2019, 19:21
Гость: err

конечно даст. как не дать куму-то ?
06.09.2019, 19:10
Гость: Что значит списать?

А те, кому население должно, будут должны ещё кому-то. А в итоге Украина будет должна тому-же ВМФ, который стоит и смотрит, чтобы ни один доллар мимо не пролетел. А вот создать условия для того, чтобы жители страны могли бы заработать, чтобы легче погашать долги, имеет смысл. Но только это совсем другая история. Не про нынешнее руководство Украины.
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