На Украине депутаты предложили списать задолженность населения за ЖКХ

15:24

Семь депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» выступили с инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги.

Как отмечается в законопроекте №1106-1, предлагается списать задолженность, которая сформировалась на 1 января 2019 года, сообщают «Украинские новости».

Как отметили представители партии, антисоциальная и необоснованная политика за последние пять лет привела к росту цен на коммунальные услуги, при этом платёжеспособность населения страны сократилась.

В частности, в течение 2014-2018 годов тарифы на природный газ для населения выросли на 1080%, на горячее водоснабжение – на 560%, на отопление – на 1240%, на электроэнергию – более чем на 221%, тогда как при этом за указанный период реальные доходы населения сократились на 12,4%, вырос уровень безработицы и задолженность по зарплате.

По данным Госслужбы статистики, на 1 июня 2019 года задолженность населения достигла 57,2 млрд гривен.