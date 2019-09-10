Северокавказские боевики воевали на стороне ВСУ в Донбассе

12:14

Европейские правоохранительные структуры фиксировали случаи участия боевиков в конфликте на востоке Украины, а также в зонах боевых действий в Ираке и Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на документ полицейского агентства ЕС Европол.

Как говорится в документе, в 2018 году число европейских боевиков, выезжающих или пытающихся выехать в зоны конфликта, сокращалось и было очень низким.

В свою очередь, австрийские власти передали в Европол данные, что "по меньшей мере два боевика, выходцы с Северного Кавказа, отправились в зону конфликта на востоке Украины, где они воевали на украинской стороне".

Отмечается, что выходцами из Северного Кавказа были 40% от общего числа боевиков с австрийскими документами, которые могли побывать в зонах боевых действий.

В конце прошлого года британская газета Times сообщала, что некоторые боевики, участвовавшие в боях на стороне ВСУ в Донбассе, проходили подготовку в лагерях террористической группировки ИГ (запрещена в России) в Ираке и Сирии.

