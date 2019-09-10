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Северокавказские боевики воевали на стороне ВСУ в Донбассе

12:14 10.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Европейские правоохранительные структуры фиксировали случаи участия боевиков в конфликте на востоке Украины, а также в зонах боевых действий в Ираке и Сирии, пишет РИА Новости со ссылкой на документ полицейского агентства ЕС Европол.

Как говорится в документе, в 2018 году число европейских боевиков, выезжающих или пытающихся выехать в зоны конфликта, сокращалось и было очень низким.

В свою очередь, австрийские власти передали в Европол данные, что "по меньшей мере два боевика, выходцы с Северного Кавказа, отправились в зону конфликта на востоке Украины, где они воевали на украинской стороне".

Отмечается, что выходцами из Северного Кавказа были 40% от общего числа боевиков с австрийскими документами, которые могли побывать в зонах боевых действий.

В конце прошлого года британская газета Times сообщала, что некоторые боевики, участвовавшие в боях на стороне ВСУ в Донбассе, проходили подготовку в лагерях террористической группировки ИГ (запрещена в России) в Ираке и Сирии.
 

Темы: Украина, Исламистские экстремисты и террористы, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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10.09.2019, 16:21
Гость: кстати

Чеченские и осетинские подразделения с самого начала войны прибыли в ДНР. Отличались крайней жестокостью по отношению к пленным, захваченным под Иловайском. После того, как потери чеченов стали слишком большие, кадыров о отозвал часть боевиков домой.
10.09.2019, 15:57
Гость: ???

А коренные "украинцы" Гиркин,Моторолла и прочие из россии-это кто,Наемники или как их по другому,кто их вообще звал???
10.09.2019, 15:07
Гость: Аналитик.

... там всё взаимосвязано: раньше бандеровцы воевали в Чечне на стороне террористов против русских, теперь террористы воюют на стороне бандеровцев на Украине против русских Донбасса! Всё, как говорится, закономерно! Из этого следует вывод, что Украина - террористическое государство!!! По крайней мере для России и для русских, а значит их следует мочить ( украинских и северокавказских террористов )!!!
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