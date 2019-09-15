Иран отверг обвинения в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы

12:52

МИД Ирана назвал «ложью» слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что за атакой на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco стоит Тегеран.

«Американцы проводят политику "максимального давления", в которой, по-видимому, наметилась тенденция к "максимальной лжи" из-за ее неудач»,— цитирует официального представителя ведомства Аббаса Мусави «Коммерсант».

Накануне стало известно о том, что на два саудовских НПЗ в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников, на предприятиях начался пожар. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они пригрозили, что нападения будут продолжаться, если Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене.

Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран. По его мнению, нет никаких доказательств того, что атаки на предприятия были совершены из Йемена.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.