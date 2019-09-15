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Иран отверг обвинения в атаке на саудовские нефтеперерабатывающие заводы

12:52 15.09.2019
Фото с официального сайта Saudi Aramco
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МИД Ирана назвал «ложью» слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что за атакой на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco стоит Тегеран.

«Американцы проводят политику "максимального давления", в которой, по-видимому, наметилась тенденция к "максимальной лжи" из-за ее неудач»,— цитирует официального представителя ведомства Аббаса Мусави «Коммерсант».

Накануне стало известно о том, что на два саудовских НПЗ в городах Абкаик и Хурайс было совершено нападение при помощи беспилотников, на предприятиях начался пожар. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Они пригрозили, что нападения будут продолжаться, если Саудовская операция не прекратит военные действия в Йемене.

Майк Помпео обвинил в произошедшем Иран. По его мнению, нет никаких доказательств того, что атаки на предприятия были совершены из Йемена.

Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.

Темы: Иран, Саудовская Аравия, Нефтегазовый сектор экономики в мире
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Комментарии читателей
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15.09.2019, 16:40
Гость: Вот для защиты

нефтяных полей саудовцы и хотят приобрести С400. А без защиты даже десять дронов йеменских хуситов способны, как оказалось, сократить саудовскую добычу нефти наполовину.
15.09.2019, 15:19
Гость: Поручик

Не важно кто стоит за нападениями на НПЗ, наверняка сами штаты и организовали провокацию вместо 11 сентября 13, в сентябре у них обычное обострение летние отпуска заканчиваются, со своих баз и запустили. Судя по всему беспилотники уже представляют реальную военную силу и их роль в будущих войнах и конфликтах будет только расти. Они были явно не "фанерные" а высокотехнологичные что прошли ПВО саудитов не замеченными и имели значительный ударный потенциал и высокую точность. Хотя нефть хорошо горит но все равно нужно сильно постараться чтобы большой НПЗ поджечь, нужно точно знать куда ударить и в какие цистерны, иметь точный план завода. Нападение было явно хорошо спланированно и организованно, вряд ли партизаны такой уровень имеют, или им явно кто-то помогал имеющей космические технологии. Провокация состоялась поэтому атака на Иран будет в самое ближайшее время какие там впереди знаменательные даты у штатов.
15.09.2019, 15:07
Гость: Удивляет то что

в отличии от России, где нефть и газ находятся типа у государства Saudi Aramco — крупнейшая нефтяная компания мира по добыче нефти и размеру нефтяных запасов. Ее штаб-квартира находится в Дахране. Правительству Саудовской Аравии принадлежат 100% акции компании. В 2018 году она стала самой прибыльной компанией в мире.
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Вот они прямые доказательства как в условиях пресловутого рынка нужно управлять госпредприятями. Саудовцы показывают пример сырьевым олигархическим кланам троцкистов-космополитов и лже-либералов в России, что такое свободная экономика, рынок, прибыль и клнкуренция и наконец как государство все это использует для развития страны. Наберите в Ютубе как ОАЭ государство развивает бизнес в Дубае.
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