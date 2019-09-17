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Кличко решил провести аудит подконтрольной себе администрации

05:08 17.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Мэр Киева Виталий Кличко собирается провести финансовый аудит деятельности подконтрольных ему структур столичной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений, сообщил RT

Аудиторы проведут проверку документации за 2015–2019 годы, сказано на официальном сайте Кличко.

Для проведения проверки мэр Киева обратился к Государственной аудиторской службе. «Обращаюсь к вам за проведением… проверки и анализа фактического состояния дел по законному и эффективному использованию коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухучета и достоверности отчетности, функционирования системы внутреннего контроля», — сказано в запросе градоначальника.

Накануне главу правительства Украины Алексея Гончарука призвали провести подобную проверку в отношении деятельности мэра города и подконтрольных ему администрации, коммунальных служб и прочих ведомств. 

4 сентября Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Темы: Киев, Украина, Ситуация на Украине
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17.09.2019, 09:35
Гость: Nik

Боксёр - знает, как чужие морды подставлять.
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