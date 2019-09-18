Киев не стал подписывать в Минске «формулу Штайнмайера»

17:19

Представители украинской делегации отказались от закрепления на бумаге "формулы Штайнмайера", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой информированный источник.

"Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер" - сказал источник.

Киев настаивает на первостепенной передаче ему под контроль участка границы с Россией в Донбассе, а также разоружении ополченцев самопровозглашенных республик. "Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - заявил источник.

Источник отметил, что в условиях отказа Киева от подписания "формулы Штайнмайера" не удалось достичь договоренности по разведению сил на линии противодействия в Донбассе.

Ранее ожидалось, что трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске в среду закрепит параметры политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Как отмечалось, к подписанию готовится ряд документов. "В частности, предполагается закрепить подписями своего рода "дорожную карту", порядок политического урегулирования конфликта. Речь идет о том, чтобы стороны, поставив подписи под документом, взяли на себя ряд обязательств", - заявлял "Интерфаксу" информированный источник.

"В частности, Киев должен принять закон об особом порядке проведения местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В день проведения выборов для этих территорий должен быть введен особый статус, но на предварительной временной основе с некоторыми ограничениями. Выборы должны проводиться под наблюдением ОБСЕ, в соответствии с принципами свободы и демократии. После того, как будет опубликован доклад БДИПЧ ОБСЕ, из которого следует, что они признаны состоявшимися, особый статус должен быть введен на постоянной основе, а затем закреплен в Конституции Украины", - отмечал источник.

В то же время предполагалось, что документ не будет содержать требований о передаче Киеву контроля за участком границы с Россией до проведения выборов и закрепления в Конституции страны особого статуса Донбасса. Вопрос о размещении международной полицейской миссии ОБСЕ также рассматривать не предполагалось.

Однако, по словам источника, прежде чем проводить выборы, стороны конфликта в Донбассе должны будут взять на себя обязательства завершить процесс разведения сил в районе Петровского и Золотого, а также осуществить обмен задержанными по формуле "всех установленных на всех установленных".

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков сообщил "Интерфаксу", что саммит государств "Нормандской четверки" может быть проведен в случае гарантированного признания Киевом "формулы Штайнмайера". При этом, по его словам, Киев пока не демонстрирует готовности предоставить Донбассу особый статус.

"Формула Штайнмайера" названа по имени действующего президента ФРГ, в прошлом главы МИД Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. Она предусматривает, что до выборов закон об особом статусе Донецка и Луганска будет применяться на временной основе, а после выборов и после выхода окончательного доклада БДИПЧ ОБСЕ с признанием о том, что эти выборы прошли в соответствии с демократическими принципами, закон обретает окончательную юридическую силу.