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Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

18:16 18.09.2019
О'Брайен
Роберт О'Брайен. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент США Дональд Трамп назначит советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас успешно работает спецпредставителем президента по делам заложников в Госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он проделает отличную работу!» - написал Трамп в твиттере.

О'Брайен займет пост уволенного 10 сентября текущего года Джона Болтона. Он станет четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа.

Ранее газета Washington Post отмечала, что кандидатура О’Брайена была одобрена госсекретарем США Майклом Помпео. Сообщалось, что О’Брайен считается наиболее «безопасным выбором», так как имеет хорошие отношения с коллегами в Госдепартаменте и Пентагоне.

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 20:18
Гость: грек

В Кремле,если каго и назначать, то, на - ПОЖИЗНЕНОЕ или не 37 год, у сашенцев уже четвертый чиновник на должность нацбезопастности.
18.09.2019, 18:44
Гость: le docteur

Наш Бастрыкин на этой должности выглядит убедительнее!
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