Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности

18:16

Президент США Дональд Трамп назначит советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

«Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас успешно работает спецпредставителем президента по делам заложников в Госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он проделает отличную работу!» - написал Трамп в твиттере.

О'Брайен займет пост уволенного 10 сентября текущего года Джона Болтона. Он станет четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа.

Ранее газета Washington Post отмечала, что кандидатура О’Брайена была одобрена госсекретарем США Майклом Помпео. Сообщалось, что О’Брайен считается наиболее «безопасным выбором», так как имеет хорошие отношения с коллегами в Госдепартаменте и Пентагоне.