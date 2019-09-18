Дональд Трамп назначил нового советника по национальной безопасности
Президент США Дональд Трамп назначит советником по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
«Я рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который сейчас успешно работает спецпредставителем президента по делам заложников в Госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности. Я давно и много работал с Робертом. Он проделает отличную работу!» - написал Трамп в твиттере.
О'Брайен займет пост уволенного 10 сентября текущего года Джона Болтона. Он станет четвертым чиновником на этой должности с начала президентства Трампа.
Ранее газета Washington Post отмечала, что кандидатура О’Брайена была одобрена госсекретарем США Майклом Помпео. Сообщалось, что О’Брайен считается наиболее «безопасным выбором», так как имеет хорошие отношения с коллегами в Госдепартаменте и Пентагоне.