Следователи проверят турецкий отель, в котором пострадали дети из России

19:47

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента в Турции, в результате которого пострадали дети из Екатеринбурга.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход и результаты проверки по факту инцидента, которую проводит СК России по Свердловской области, сообщает ТАСС.

Напомним, во время кулинарного шоу в одном из отелей поселка Кестель повар допустил ошибку, и на отдыхающих полилось горящее масло.

Пострадали восемь человек, в том числе двое детей (3,5 и 10 лет) из Екатеринбурга. Один ребенок получил ожог 27 процентов кожных покровов, а у второго обгорели рука и голова.

Вину за случившееся отель взял на себя и оплачивает лечение. Руководство также выделило деньги на дальнейшее лечение детей на родине.