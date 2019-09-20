]]> ]]>
Главная В мире Новости

Следователи проверят турецкий отель, в котором пострадали дети из России

19:47 20.09.2019
Служебные авто СК РФ
© KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента в Турции, в результате которого пострадали дети из Екатеринбурга.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату взять на контроль ход и результаты проверки по факту инцидента, которую проводит СК России по Свердловской области, сообщает ТАСС.

Напомним, во время кулинарного шоу в одном из отелей поселка Кестель повар допустил ошибку, и на отдыхающих полилось горящее масло.

Пострадали восемь человек, в том числе двое детей (3,5 и 10 лет) из Екатеринбурга. Один ребенок получил ожог 27 процентов кожных покровов, а у второго обгорели рука и голова. 

Вину за случившееся отель взял на себя и оплачивает лечение. Руководство также выделило деньги на дальнейшее лечение детей на родине.

Темы: Турция, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.