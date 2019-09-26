Лукашенко предложил ввести своих миротворцев в Донбасс

13:00

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести миротворцев своей страны в Донбасс. По его словам, он готов пойти на это ради мира на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу, 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — заявил глава государства в ходе встречи с представителями украинских СМИ.

Президент Белоруссии подчеркнул, что ввязываться в украинский конфликт он не намерен. Но ради прекращения огня и гибели людей Минск может направить своих миротворцев — пограничников.. Если будет на то согласие всех сторон, граница, которая сейчас слабо контролируется, может быть взята под контроль белорусских военных.

Александр Лукашенко добавил, что он последовательно выступает за единую и неделимую Украину. Белорусский лидер заверил, что продолжит делать все от него зависящее ради достижения мира в Донбассе.

Предложение президента Белоруссии уже прокомментировали в Кремле, сообщил «Интерфакс». Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва пока не знает отношения Киева к такой инициативе. Также неизвестно, что по этому поводу скажут в республиках Донбасса.

«Это новое предложение. В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению», — сказал представитель Кремля.

Во встрече с главой Белоруссии участвуют сотрудники информационных агентств «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», а также телеканалов «Украина», «112 Украина», «1+1» и газеты «Правительственный курьер», сообщил сайт белорусского агентства «БЕЛТА». В ходе встречи Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими историческими, духовными, семейными корнями, что не имеют права потерять это единство.