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Лукашенко предложил ввести своих миротворцев в Донбасс

13:00 26.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести миротворцев своей страны в Донбасс. По его словам, он готов пойти на это ради мира на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Если вы хотите, чтобы мы закрыли границу, 400 километров между Украиной и Россией, которая сейчас не контролируется властями Украины, мы закроем эту границу», — заявил глава государства в ходе встречи с представителями украинских СМИ.

Президент Белоруссии подчеркнул, что ввязываться в украинский конфликт он не намерен. Но ради прекращения огня и гибели людей Минск может направить своих миротворцев — пограничников.. Если будет на то согласие всех сторон, граница, которая сейчас слабо контролируется, может быть взята под контроль белорусских военных.

Александр Лукашенко добавил, что он последовательно выступает за единую и неделимую Украину. Белорусский лидер заверил, что продолжит делать все от него зависящее ради достижения мира в Донбассе.

Предложение президента Белоруссии уже прокомментировали в Кремле, сообщил «Интерфакс». Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва пока не знает отношения Киева к такой инициативе. Также неизвестно, что по этому поводу скажут в республиках Донбасса.

«Это новое предложение. В первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению», — сказал представитель Кремля.

Во встрече с главой Белоруссии участвуют сотрудники информационных агентств «Укринформ» и «Интерфакс-Украина», а также телеканалов «Украина», «112 Украина», «1+1» и газеты «Правительственный курьер», сообщил сайт белорусского агентства «БЕЛТА». В ходе встречи Лукашенко подчеркнул, что белорусы и украинцы настолько тесно связаны общими историческими, духовными, семейными корнями, что не имеют права потерять это единство.

Темы: Белоруссия, Украина, Ситуация на Украине, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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26.09.2019, 18:36
Гость: Молодец, Батька!

Верное решение. Батька там мигом навел бы порядок. Все эти захарченки-пушилины в момент добежали бы до Ростова, а то и дальше. Но кремлевские троцкисты не согласятся. Пора Батьке менять власть в России.
26.09.2019, 18:36
Гость: реплика

Опять выскочил! Ну, блин, лелеют дебилов РосСМИ! Что он несет:"Лука" - Президент суверенного государства и жалкий опарыш. "содержит белоруссию (С маленькой буквы шлепает преднамеренно, стервец!) ПОЛНОСТЬЮ за счет российского бюджета"( это же надо так врать!). Наша военная помощь для Донбасса? Какая "ваша"? "Вы", как показали события, из своего кошелька копейки не дадите голодным, а он "военная помощь". И какая "помощь"?Один полковние ФСБ пытался наладить, т.с. помощь от "россиян" Донбассу - все давно заглохло, ни одной фуры. Хуситы нефтянные объекты в Сауд. Аравии ударными беспилотниками поражают, молчу, молчу, цензура на стороне патриотов. Или это "Сам" шлепает?
26.09.2019, 18:28
Гость: Поддерживаю

Сепарам сразу каюк.
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