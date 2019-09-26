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В Барнауле при аварийной посадке Boeing 767 пострадали более 56 человек

06:24 26.09.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В аэропорту Барнаула 25 сентября совершил аварийную посадку Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, прилетевший из Вьетнама. В результате инцидента пострадали 56 человек, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. При этом неназванный источник агентства сказал о 49 пострадавших.

Осведомленный источник агентства сообщает, что пять человек были госпитализированы, а всего за медицинской помощью обратились 23 человека. В пресс-службе правительства региона сообщили, что тяжелых травм никто не получил, а нескольких пострадавших «увезли в медучреждения для уточнения диагнозов».

Также отмечается, что после касания полосы экипаж доложил о возможном возгорании шасси. Точные причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Всего на борту находились 334 человека и десять членов экипажа.

Темы: Барнаул, Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки
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Комментарии читателей
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26.09.2019, 11:48
Гость: Ёжкин Кот

Как оказалось, пассажиры пострадали не "при аварийной посадке", а при сползании по надувным трапам. Скорость превысили, надо было медленнее сползать. Вот такие скоростные трапы...
26.09.2019, 11:36
Гость: 1937 скоро на всех просторах

В конкретном случае это кризис Пользы.А по-большому счёту Пользоплевательство,когда Польза плевать на всех хотела. А если серъёзно отсутствие для замены даже незначительной детальки в силу наложенных санкций приводит к тому,что "умельцы" в России по команде мудрецов низового уровня,усвоивших политику наимудрейших наверху,начнут вытачивать её сами без учета многих характеристик в "эталонном образце" для Боинга.Всё будет падать ,тонуть и гореть ,где "наимудрейшие" будут искать виновных в саботаже,вредительстве .А дальше станица Кущевская-ГУЛАГ!
26.09.2019, 11:33
Гость: Иван Иваныч

Вяло ругнут авиацию вообще, авиационные власти. Но та свора, которая набрасывалась на суперджет с энтузиазмом бешеных псов, промолчит.
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