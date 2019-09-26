В Барнауле при аварийной посадке Boeing 767 пострадали более 56 человек

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В аэропорту Барнаула 25 сентября совершил аварийную посадку Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air, прилетевший из Вьетнама. В результате инцидента пострадали 56 человек, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. При этом неназванный источник агентства сказал о 49 пострадавших.

Осведомленный источник агентства сообщает, что пять человек были госпитализированы, а всего за медицинской помощью обратились 23 человека. В пресс-службе правительства региона сообщили, что тяжелых травм никто не получил, а нескольких пострадавших «увезли в медучреждения для уточнения диагнозов».

Также отмечается, что после касания полосы экипаж доложил о возможном возгорании шасси. Точные причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Всего на борту находились 334 человека и десять членов экипажа.