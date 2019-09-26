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Президент Казахстана призвал отказаться мировые державы от ядерного оружия

12:27 26.09.2019
Касым-Жомарт Токаев. Фото с сайта akorda.kz
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Президент республики Казахстан Касым – Жомарт Токаев призвал участников 74 сессии Генеральной Ассамблеи ООН принять меры по отказу мирового сообщества от ядерного оружия.

«Стремление построить мир без ядерного оружия, стало одной из приоритетных целей казахского народа и выражением его идентичности. Отказ от четвертого ядерного потенциала в мире, после распада СССР, дает нам полное моральное право стоять у авангарда этого движения. Мы уверены, что ядерное оружие – это больше не достижение, а большая угроза. В силу того, что сверхдержавы имеющие ядерный арсенал используют этот фактор для выполнения своих геополитических целей и задач. Соответственно их противники вынуждены применять контрмеры, и тоже ввязываться в ядерную гонку.»

Нынешний глава Казахстана напомнил о достижениях в данном направлении его предшественника – Нурсултан Назарбаеве.

«Мы не просто говорим о проблемах, мы показываем пример. Под руководством первого президента РК удалось закрыть Семипалатинский ядерный полигон. Сложным, но правильными стал шаг по избавлению страны от четвертого по размерам ядерного арсенала в мире. Первые шаги всегда сложны, но мы с уверенностью идем по длительному пути глобального разоружения и дальнейшего нераспространения ядерного оружия. Благодаря этим действиям, удалось создать уникальную зону в центральной Азии – регион свободный от ядерного оружия.»

«Не так давно в этих стенах был ратифицирован Договор о запрещении ядерного оружия. Все подписанты должны строго соблюдать пункты договора, только так удастся прийти к более безопасному будущему. Мы убеждены что Совместный план комплексных действий относительно Ирана и ядерном разоружении Северной Кореи, должен осуществляться на политическом уровне, и учитывать интересы каждой из сторон. Так как наша страна всегда выступала за превентивные меры с сфере дипломатии, и посредничестви на глобальной политической арене» - добавил глава государства.

«Еще в 1992 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на этой же трибуне предложил организовать площадку для решения проблем безопасности в Азиатском регионе. Время показало жизнеспособность и целесообразность существования СВМДА. Пришло время превратить СВМДА в масштабную региональную организацию с целью обеспечения безопасности и развития региона», заключил К.Токаев.

Источник: www.inform.kz

Темы: Казахстан, Ядерное оружие
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.09.2019, 13:39
Гость: казахи поют

под дудку Ротшильдов. Западу нужна Третья мировая иначе капитализм умрет. Им заплатили Ротшильды за выход из Союза. Бессовестные. Ага такие мы вам дураки от ядерного оружия отказываться.
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