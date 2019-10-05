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В Риге прошла акция в защиту образования на русском языке

19:58 5.10.2019
Фото: © Sputnik Латвия
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5 октября сотни человек приняли участие в акции  в защиту образования на русском языке. Шествие, организованное Русским союзом Латвии (РСЛ), прошло от Ратушной площади до здания правительства республики, передает "Интерфакс".

Его участники держат в руках плакаты с надписями на латышском, английском и русском языках: "Школьные реформы = этногеноцид?", "Остановите катастрофу образования на русском языке в Латвии", "Русским детям - образование на родном языке!".

По мнению участников акции, русскоязычные жители Латвии должны доказать, что они являются частью общества и с их интересами нужно считаться, в противном случае их каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов.

Темы: Латвия, Положение русскоязычного населения в странах Балтии
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Комментарии читателей
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05.10.2019, 22:55
Гость: дан

согласен с тобой полностью-не нравится жить в Риге переезжай в Урюпинск Там сможешь обучать своих детей на родном для них языке Ну и пользоваться всеми благами гражданина Вкликой России
05.10.2019, 22:46
Гость: Чего не понятно?

В каждой стране есть ГОСУДАРСТВЕННЫЙ язык. И если ты желаешь жить в этом государстве то будь добр знать этот язык. Есть хорошая РУССКЯ пословицы = со своим уставом не лезь в чужой монастырь.
05.10.2019, 22:13
Гость: Белая Русь

А вы стало быть латвийский идеолог, руководствующийся принципом "мне не нравятся русские в Латвии, поэтому сделаю их латвийцами"?
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