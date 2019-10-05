В Риге прошла акция в защиту образования на русском языке

19:58

5 октября сотни человек приняли участие в акции в защиту образования на русском языке. Шествие, организованное Русским союзом Латвии (РСЛ), прошло от Ратушной площади до здания правительства республики, передает "Интерфакс".

Его участники держат в руках плакаты с надписями на латышском, английском и русском языках: "Школьные реформы = этногеноцид?", "Остановите катастрофу образования на русском языке в Латвии", "Русским детям - образование на родном языке!".

По мнению участников акции, русскоязычные жители Латвии должны доказать, что они являются частью общества и с их интересами нужно считаться, в противном случае их каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов.