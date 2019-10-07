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МИД Украины заявил о срыве отведения войск в Донбассе

17:24 7.10.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Запланированное на 7 октября начало разведения сил в Донбассе откладывается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. 

Пристайко объяснил это тем, что с момента последнего нарушения режима тишины прошло меньше одной недели (разведение должно было начаться на седьмой день после прекращения обстрелов), однако Родион Мирошник, представитель самопровозглашённой ЛНР в трехсторонней контактной группе, связал настоящие причины срыва договоренностей с позицией украинских радикалов.

Также Мирошник отметил, что договоренности не предполагали недельного режима тишины и подчеркнул, что самообстрелы - старая тактика Киева для срыва разведения.

При этом, как сообщает RT, в районе Золотого (Луганская область) бойцы полка «Азов» (ультраправая группировка, на многих членов в России заведены уголовные дела) уже заняли позиции. Напомним, что ранее они выступили против принятой формулы Штайнмайера и минских договоренностей.

Некоторые аналитики считают, что акция националистов является вызовом для руководства Украины и не исключают возможности перехода радикалов к новым провокациям.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко также рассказал «Известиям», что срыв отвода войск является доказательством двойной игры Украины. По словам Козенко, украинские националисты не заинтересованы в мире, а следовательно, вести с ними переговоры невозможно.

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 22:18
Гость: может формула Шрёдера самое то?

"Формула Штайнмайера" по грузински.
1993 год. Россия дала гарантии безопасности, если Грузия выведет свои войска из Сухуми. Когда последний грузинский танк уехал, началась бойня. Коренное население города - грузины были растерзаны. Кремль поспешил заявить, что он здесь ни при чем
07.10.2019, 22:06
Гость: ну и учудил ты с =незаконным переворотом=

уже даже Киселев не верит в это ...
07.10.2019, 22:04
Гость: иностранец

На этом и других форумах звучали призывы признать ЛДНР. Ну, если бы признали, тогда и был бы смысл представлять республики или назовите их как угодно,защищать их интересы, участвовать в "форматах" и т.д. Понятно, Самодержец не желают такого поворота, и, наверно, прав. Неправ в том, что не отмежевался сразу же, не внушая простым людям Донбасса вздорные надежды на российские зарплаты, пенсии ( по Крыму - не намного большие, чем в Украине), дотации и т.п. Эти люди, как говорил известный полевой командир Абхаз, проголосовали за независимость или за РФ, после чего взяли в руки не автоматы, а ,условно говоря - "отбойные молотки", потому что пока суть да дело, а семьи надо "кормить". В Одессе, впрочем, не будем злить...Сами говоруны, как представители внегосударственной России, могли бы самостоятельно принять участие в борьбе за желательный для них исход. И что? А ничто, вначале поперлись и так же быстро выперлись: все оказалось много хуже, чем представлялось.Материальная помощь от "щедрых" тоже не пошла, о чем и полковник ФСБ давно поведал. Интеграция экономики? Ну, реально она развалена. В 13 году, по данным ДНР-вских источников , пром-сть сег. ДНР давала 45% общего промпроизводства Дон. области, сейчас в разы меньше. И что дальше? То исть, пустой этот интерес рос. публики, представленной на форумах к Штайнмайеру. Только почесать языками.
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