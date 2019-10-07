МИД Украины заявил о срыве отведения войск в Донбассе

17:24

Запланированное на 7 октября начало разведения сил в Донбассе откладывается. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Пристайко объяснил это тем, что с момента последнего нарушения режима тишины прошло меньше одной недели (разведение должно было начаться на седьмой день после прекращения обстрелов), однако Родион Мирошник, представитель самопровозглашённой ЛНР в трехсторонней контактной группе, связал настоящие причины срыва договоренностей с позицией украинских радикалов.

Также Мирошник отметил, что договоренности не предполагали недельного режима тишины и подчеркнул, что самообстрелы - старая тактика Киева для срыва разведения.

При этом, как сообщает RT, в районе Золотого (Луганская область) бойцы полка «Азов» (ультраправая группировка, на многих членов в России заведены уголовные дела) уже заняли позиции. Напомним, что ранее они выступили против принятой формулы Штайнмайера и минских договоренностей.

Некоторые аналитики считают, что акция националистов является вызовом для руководства Украины и не исключают возможности перехода радикалов к новым провокациям.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко также рассказал «Известиям», что срыв отвода войск является доказательством двойной игры Украины. По словам Козенко, украинские националисты не заинтересованы в мире, а следовательно, вести с ними переговоры невозможно.