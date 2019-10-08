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Правительство Эквадора покинуло столицу из-за протестов

16:47 8.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Эквадора Ленин Морено в эфире национального телевидения объявил, что правительство государства переведено из столицы Кито в крупнейший город страны Гуаякиль на побережье Тихого океана.

Решение было принято на фоне массовых протестов, которые продолжаются после подписания указа об отмене с 3 октября субсидий на бензин и дизельное топливо. В организации протестов Морено обвинил внешние силы.

«Деспот [из Венесуэлы Николас] Мадуро вместе с [бывшим президентом Эквадора Рафаэлем] Корреа реализовали свой план дестабилизации», — сказал Морено.

Ранее Морено отказался от субсидий на топливо (1,3 миллиарда долларов) для получения поддержки МВФ. Это привело к тому, что стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 123%.

На акции против мер жесткой экономии вышли транспортные профсоюзы, а также студенты и представители коренных народов. С 3 октября в Эквадоре действует режим чрезвычайного положения.

Во время протестов погиб один человек, которого сбила машина. Задержаны 477 протестующих.

Темы: Эквадор, Акции протеста и демонстрации в мире
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Комментарии читателей
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08.10.2019, 19:11
Гость: gvozd

ранее этот .. ленин продал основателя wikileaks Ассанжа и того теперь по сфабрикованному обвинению тянут на дыбу в педостан за то что он рассказывал о преступлениях государственных органов сша.
что ни ленин, то урод. совпадение наверное..
08.10.2019, 17:49
Гость: Pupsik

Пусть кремлевские либералы на ус мотают: от народного гнева лучше прятаться на побережье. В случае, когда народ придет с топорами и вилами, а Росгвардия разбежиться - из порта на яхте можно оперативно уплыть, перевезя часть награбленного в трюме. Можно взять курс на ближайшее отделение МВФ и ВТО и там пожаловаться хозяевам на "неправильный" народ.
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