Правительство Эквадора покинуло столицу из-за протестов

16:47

Президент Эквадора Ленин Морено в эфире национального телевидения объявил, что правительство государства переведено из столицы Кито в крупнейший город страны Гуаякиль на побережье Тихого океана.

Решение было принято на фоне массовых протестов, которые продолжаются после подписания указа об отмене с 3 октября субсидий на бензин и дизельное топливо. В организации протестов Морено обвинил внешние силы.

«Деспот [из Венесуэлы Николас] Мадуро вместе с [бывшим президентом Эквадора Рафаэлем] Корреа реализовали свой план дестабилизации», — сказал Морено.

Ранее Морено отказался от субсидий на топливо (1,3 миллиарда долларов) для получения поддержки МВФ. Это привело к тому, что стоимость бензина и дизельного топлива выросла на 123%.

На акции против мер жесткой экономии вышли транспортные профсоюзы, а также студенты и представители коренных народов. С 3 октября в Эквадоре действует режим чрезвычайного положения.

Во время протестов погиб один человек, которого сбила машина. Задержаны 477 протестующих.