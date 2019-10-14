США оставили в Сирии десятки опасных боевиков

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Пятьдесят "особо ценных" заключенных террористической организации "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) остались в Сирии, после отвода войск США. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников.

По их словам, военные США оставили этих заключенных в курдских тюрьмах, вывезя только двух британских заключенных - половину ячейки, получившей название "Beatles", которые пытали и убивали западных заложников.

Отмечается, что курды отказались сотрудничать с Пентагоном, чтобы тот смог вывезти еще каких-либо задержанных из тюрем для пленных боевиков ИГИЛ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США вывезли из Сирии "худших заключенных" ИГИЛ, чтобы те "не сбежали".

В сирийских тюрмах для боевиков содержится около 11 тысяч человек, из них 9 тысяч сирийских или иракских арабов, а остальные заключенные - боевики, прибывшие из других стран мира.

Как заявили изданию курдские чиновники, пять пленников уже сбежали во время турецкой бомбардировки курдской тюрьмы в Камышли в минувшую пятницу. В США считают, что действия Турции на Сирийской границе могут привести к возрождению ИГИЛ.

В свою очередь, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что оставшиеся в Сирии войска США оказались в ловушке. Они зажаты между сирийской и турецкой армиями.

"Американские войска оказались в ловушке между сирийской армией, двигающейся на север, чтобы дать отпор турецкой армии, которая двигается на юг", - заявил он, охарактеризовав ситуацию как ужасную.

Ранее глава Пентагона заявил, что США выведут еще около тысячи военнослужащих из Сирии. Сообщалось, что США рассматривают возможность вывода основной части войск из Сирии в ближайшие дни, на это может уйти более двух недель.