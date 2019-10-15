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США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров

08:08 15.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти США ввели санкционные меры против министерств обороны и энергетики Турции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление американского Минфина.

В санкционные списки также попали министр обороны Турции Хулуси Анкара, глава МВД Сулеймана Сойлу и министр энергетики Фатиха Донмеза. Активы этих министерств и министров в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела.

Минфин США также предупредил о том, что "люди, проводящие некоторые транзакции с физлицами из списка, также могут попасть под санкции".

При этом введенные ограничительные меры не должны мешать работе ООН и НПО в Турции. Также Соединенные Штаты не будут препятствовать через санкции турецким гуманитарным операциям в Сирии. Также, ограничительные меры будут претворяться в жизнь таким образом, чтобы Анкара имела возможность получать необходимые ей энергоресурсы.

Ограничительные меры стали ответом Вашингтона на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США и европейские страны выступили против этой операции.

Темы: Турция
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15.10.2019, 15:14
Гость: Мурик Али-баба

Сирийская армия взяла под полный контроль город Манбидж и расположенные по соседству населенные пункты, сообщили 15 октября в минобороны РФ.

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на военное ведомство, американские военные покинули свои базы в районах населенных пунктов Дадат и Умм-Миаль, расположенных поблизости от Манбиджа и направились в сторону границы Сирии с Ираком.

Американские военные передают свои позиции в сирийском городе Манбидж российским вооруженным силам, сообщил ранее журнал Newsweek, ссылаясь на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, американские военные, «которые давно находятся в этом районе, помогают российским вооруженным силам быстро освоиться в ранее небезопасном районе». «По сути, это сдача», — подчеркнул представитель Пентагона.

«Однако это осуществляется быстро, и не включает в себя обходы и т. д. Все сводится к тому, чтобы вывезти как можно больше наших вещей, уничтожая при этом любое секретное оборудование, которое не может быть вывезено», — пояснил он.
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