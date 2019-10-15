США ввели санкции против двух турецких министерств и трех министров

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Власти США ввели санкционные меры против министерств обороны и энергетики Турции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление американского Минфина.

В санкционные списки также попали министр обороны Турции Хулуси Анкара, глава МВД Сулеймана Сойлу и министр энергетики Фатиха Донмеза. Активы этих министерств и министров в США замораживаются, американским гражданам запрещается вести с ними дела.

Минфин США также предупредил о том, что "люди, проводящие некоторые транзакции с физлицами из списка, также могут попасть под санкции".

При этом введенные ограничительные меры не должны мешать работе ООН и НПО в Турции. Также Соединенные Штаты не будут препятствовать через санкции турецким гуманитарным операциям в Сирии. Также, ограничительные меры будут претворяться в жизнь таким образом, чтобы Анкара имела возможность получать необходимые ей энергоресурсы.

Ограничительные меры стали ответом Вашингтона на военную операцию Анкары против курдов на северо-востоке Сирии.

Турецкие вооруженные силы 9 октября начали операцию "Источник мира" на северо-востоке в Сирии, чтобы вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований. США и европейские страны выступили против этой операции.