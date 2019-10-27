Разворот на Африку: с кем России придется конкурировать за континент

Россия, как в прошлом СССР, помимо экономических или политических задач решает в Африке проблемы гуманитарного характера, в отличие от Китая

24 октября 2019 года завершился саммит «Россия — Африка», который стал не просто победой российской внешней политики, а эпохальным событием, собравшим за одним столом политический истеблишмент всего африканского континента, на котором расположено 55 государств.

Фото с сайта kremlin.ru

Так, в Сочи приехали лидеры 43 государств, еще 11 африканских стран были представлены делегациями, состоящими из министров и послов.

Важно также отметить, что с самого начала Россия предстала не просто в качестве объединяющей силы, сумевшей усадить за один стол лидеров государств, находящихся в состоянии конфликта многие годы, но и в отличие от других внешних игроков – США и КНР – предложила партнерство. К примеру, у саммита было два сопредседателя – В.В. Путин и президент Египта А.Ф. ас-Сиси, страны, председательствующей в Африканском союзе.

Все это, безусловно, позитивное начало российского возвращения в Африку, однако, встает вопрос: почему это мероприятие прошло именно сейчас, и кто сегодня из крупных игроков присутствует на африканском континенте.

Почему саммит «Россия – Африка» прошел именно сейчас?

За последние годы собрать вместе за одним столом африканских политиков удавалось только Китаю. В 2000 г. впервые прошел Форум сотрудничества «Китай-Африка», который со временем стал традиционным и проводился раз в 3 года (интересно, что и российский саммит преподносится как мероприятие, которое станет традиционным и будет проводиться раз в 3 года).

Участниками форума являются все африканские государства, за исключением Королевства Эсватини, не имеющего дипломатических отношений с КНР, зато признающего Тайвань. В последний раз форум прошел в сентябре 2018 г. в Пекине, и основной его целью декларировалось продвижение китайского геопроекта «Один пояс, один путь» в Африке.

На сегодняшний день 37 африканских государств являются членами китайской геополитической инициативы, с ними заключены соглашения, строится необходимая инфраструктура для проекта. Китай работает по формуле «инвестиции взамен на африканские ресурсы и контроль за транспортными путями».

Однако в 2019 г. помимо традиционного китайско-африканского форума Поднебесная провела первый китайско-африканский оборонный форум (июль 2019 г.), участниками которого стали военные чиновники из 50 африканских государств, а также пригласила африканских лидеров на форум «Пояса и пути» в июне месяце. Таким образом, Китай четко обозначил расширение сферы своих интересов в Африке с чисто экономических до политических, геополитических и военных.

Организация подобного мероприятия Россией после двух крупных форумов, проведенных КНР, с участием африканских государств, во-первых, призвана обозначить российские интересы в регионе, а во-вторых, продемонстрировать африканским лидерам отличный от Китая формат сотрудничества.

К примеру, помимо чисто экономических договоренностей с РФ были подписаны соглашения в образовательной сфере. Так, РУДН и корпорация «Росатом» будут совместно готовить кадры для проектов в Африке. Например, еще в конце 2018 г. «Росатом» заключил контракт на строительство атомной электростанции в Египте, и в скором времени стране будут нужны специалисты для ввода в эксплуатацию и обслуживания объекта.

Напротив, Китай, строя в Африке объекты или разрабатывая месторождения, стремится привезти на континент своих рабочих, вытесняя местные трудовые ресурсы и увеличивая и без того высокую безработицу (яркий пример с разработкой урановых шахт в Намибии, где работают китайцы).

Так что Россия, как и в прошлом СССР, помимо экономических или политических задач, решает в Африке важнейшие проблемы гуманитарного характера, этим и отличен ее подход от США или КНР.

Китай в Африке

Второй важный момент, который необходимо отметить, говоря о современной Африке, что ключевой игрок на континенте давно уже не США, а КНР.

Почему КНР? Потому что с окончанием Холодной войны закончилось и противоборство двух систем - США и СССР, борющихся за вхождение Африки в орбиту своего влияния.

США после распада СССР остались вне конкуренции, поэтому и вкладываться им стало просто не нужно. А тут пришел Китай, который стал единственной страной, вкладывающей деньги в местные экономики.

Когда США осознали растущее присутствие Китая в Африке, экономическая зависимость континента была уже достаточно прочной. К тому же первоначальный успех Китая в Африке связан еще и с тем, что Поднебесная не преследует там цели государственных переворотов, смены властей или отстаивания прав человека, что устраивает местные власти. Китай приходит и договаривается с тем, кто есть.

Однако так ли все радужно? И зачем лидеры 43 государств приехали в Россию?

Обрисуем кратко позиции и интересы Китая в Африке.

Во-первых, КНР – главный финансовый донор и крупнейший инвестор для африканских государств. В 2018 г. финансовая помощь КНР в регион составила 60 млрд долл.

Но, осуществляя масштабные инфраструктурные проекты в Африке, такие, как строительство портов, ж/д дорог, заводов, Китай не делает это бесплатно. Китайская программа сотрудничества подразумевает, что все это делается в долг, а как только африканские страны долг выплатить не могут, все отстроенные объекты становятся собственностью китайцев. Такая политика позволяет Поднебесной, подобно тарантулу, потихоньку «опутывать» регион своими сетями.

Кстати, одной из причин, почему африканские лидеры приехали на форум «Пояса и пути» в 2019 г., стала перспектива облегчения долговой нагрузки африканских государств.

Во-вторых, Африка интересна для КНР как крупный рынок сбыта. Однако приток дешевых товаров вытесняет с рынка местных производителей, так как они не в состоянии конкурировать с ценовой политикой китайской продукции, что порождает рост безработицы.

В-третьих, Поднебесная продвигает на континенте свою главную геополитическую инициативу – «Один пояс, один путь», которая включает как сухопутную часть проекта, так и морскую. Морской шелковый путь напрямую связан с Африкой, для этого Китай развивает альтернативные водные артерии в регионе. Например, КНР вложился в «Суэцкий канал-2», который важен, как с геополитической точки зрения, так и с точки зрения мировой торговли.

В-четвертых, Африка интересна КНР и с военно-политической точки зрения. Помимо продвижения Морского шелкового пути, у КНР имеется военная база в Джибути, которая к слову является первой зарубежной военной базой Поднебесной.

Разумеется, выбор на Джибути пал не случайно. Здесь расположена военная база США, а страна имеет выгодное месторасположение: находясь на одном из берегов Баб-эль-Мандебского пролива, который служит воротами в Красное море, она имеет доступ к оживлённому Суэцкому каналу, в дублёр которого вложился КНР.

Соответственно, контролируя Суэцкий канал-2 и имея доступ к Суэцкому каналу, КНР способна контролировать полконтинента.

Помимо уже имеющейся базы в Джибути, Китай планирует построить вторую военную базу – в Намибии, в стране, которая осуществляет крупные поставки радиоактивного топлива для атомной промышленности Поднебесной. А, на сегодняшний день одна из приоритетных задач для Китая - избавиться от угольной зависимости.

В-пятых, африканские государства важны для Китая с точки зрения политической поддержки в международных структурах, в частности, в ООН, где на африканские государства приходится более трети состава (более 50 голосов).

Например, именно благодаря африканским государствам и в меньшей степени латиноамериканским в середине 2000-х гг. Китаю удалось воспрепятствовать продвижению реформы ООН и расширения Совета Безопасности. КНР было не выгодно, чтобы расширился состав постоянных членов Совбеза ООН, потому что наиболее вероятной кандидатурой на попадание в «пятерку» была Япония, чей вклад в миротворческий бюджет ООН равен 10,833% (вторая страна по сумме взноса после США).

В итоге в 2005 г. КНР поддержала инициативу группы стран, «Объединившихся ради консенсуса», которые предложили Генеральной Ассамблее альтернативный проект реформы Совбеза ООН, без расширения количества постоянных членов.

Африканские страны оказали поддержку Китаю вопреки собственным политическим интересам, так как один из вариантов расширения числа постоянных членов Совбеза ООН заключался в создании 6 дополнительных мест (по 2 для Азии, Африки и по 1 для Латинской Америки и Западной Европы). Однако масштабы и системность финансовой помощи, оказываемой Поднебесной этим странам, значительно выгоднее, на сегодняшний день, нежели место постоянного члена в Совбезе ООН.

Почему Россия нужна африканским государствам?

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что КНР плотно зажал в тиски африканские государства, прежде всего, экономически.

И тут в «игру» включается Россия, которая предлагает иной вариант взаимодействия, что воспринимается африканскими лидерами как «глоток свежего воздуха».

России, конечно, интересны африканские ресурсы, но не так, как Китаю, потому что и своих достаточно имеется. Важна для России Африка и как рынок сбыта, но не то, чтобы мы туда поставляли, как китайцы, все на свете, стремясь вытеснить местную продукцию. У России там точечный интерес и работают 3 ключевые компании – «Роснефть», «Росатом» и «Рособоронэкспорт».

Так же как и в советское время, судя по достигнутым договоренностям, одна из основных сфер взаимодействия – образование, и не только гражданское. Россия будет готовить кадры для совместных проектов на базе российских вузов, а также военные из Африки будут приезжать на обучение в РФ.

Однако ключевой интерес России в Африке связан с геополитическими задачами государства. Это видно на примере итоговых меморандумов. Их два: один - между РФ и Африканским Союзом, а второй – между Африканским союзом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Так, договор о ЕАЭС был подписан еще 01.01.2015, в первое время был виден рост проекта – создание единого пространства для перемещения товаров, финансов и услуг. Но впоследствии развитие проекта затормозилось, причин этому много, среди них – боязнь сторон за собственный суверенитет, а также активное продвижение в Центральной Азии «Одного пояса, одного пути» (охватил Казахстан и Кыргызстан).

Встал вопрос, куда двигаться дальше и как согласовывать непримиримые позиции, когда рядом растет и развивается альтернатива в лице китайского геопроекта.

Поэтому расширение сферы интересов ЕАЭС до Африканского союза важно по следующим причинам:

во-первых, это дает новый виток развития ключевой геополитической инициативы Москвы на постсоветском пространстве в последние годы, а также потенциально привлекает новых участников к проекту;

во-вторых, четко демонстрирует, кто в ЕАЭС главный и кто задает тон развитию всего проекта;

в-третьих, создает новые возможности для экономического роста в странах ЕАЭС.

P.S. И напоследок хочется предвосхитить 2 вопроса, которые чаще всего задают относительно российской внешней политики: а оно нам нужно? И может ли Россия не участвовать в подобных мероприятиях?

Да, безусловно, нужно. Нет, Россия не может не преследовать геополитических целей, потому что, как писал З. Бжезинский в «Великой шахматной доске», в мире действует закон политических джунглей: как хищнику необходимо мясо, крупной державе – империя.

Автор: Дарья Осинина, политолог, Финансовый университет при Правительстве РФ

