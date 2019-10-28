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Минск ответит на размещение танков США в Литве

13:02 28.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Минск ответит на размещение американских танков в Литве у границ Белоруссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет агентство БелТА.

«Никогда еще так демонстративно к нашим границам из-за океана не перебрасывались войска. Никогда такого не было. Это прецедент», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что хотя Минску и придется ответить на размещение танков США у своих границ, при этом белорусы не будут «бряцать оружием».

«Мы миролюбивое государство, мы не хотим воевать», - подчеркнул Лукашенко, добавив, что 30 танков и 30 бронемашин, это просто смешно против армии страны.

«Мы прекрасно понимали, какие кулаки будут созданы у наших границ, и с каким противником мы, не дай бог, сможем столкнуться. Мы к этому готовились», - резюмировал он.

Ранее сообщалось, что в Литву по железной дороге доставили 8 танков Abrams и 21 боевую машину пехоты Bradley. Техника принадлежит американскому батальону 7-го кавалерийского полка, который разместился в Литве на ближайшие 6 месяцев. Всего в Литву должны прибыть порядка 500 военнослужащих США, американский батальон будет развернут полностью к весне 2020 года.

Темы: Белоруссия, Литва, США
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Комментарии читателей
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28.10.2019, 17:57
Гость: Вот и ответ

Белорусов в Польше работает больше, чем украинцев. Хотя численность населения Украины и Белоруссии не сравнима.
28.10.2019, 17:55
Гость: Просто интересно?

А когда над Белоруссией летали литовские самолеты и разбрасывали игрушечных медвежат, а ни один белорусский истребитель не смог подняться в воздух, по причине небоеготовности- как Побирушка ответил?
28.10.2019, 17:33
Гость: Русский

..)))))), да что может колхозник Лука?!!, если только картохой закидать ворога.
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