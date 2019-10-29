Во Франции 84-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети

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На юге Франции в городе Байонна 84-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети. Об этом пишет Le Figaro.

Преступник сначала въехал на своем автомобиле в ограждение мечети, затем бросил в сторону здания канистру с бензином и произвел по меньшей мере четыре выстрела. Два человека получили тяжелые ранения.

Мужчина скрылся с места происшествия. Подозреваемого в нападении на мечеть нашли в соседней коммуне Сен-Мартен-де-Сенан у его дома, примерно в 100 километрах от Байонны. В машине был баллон с газом. Пенсионер сразу признался в содеянном. Полиция устанавливает мотивы его агрессивного поведения.

По данным источников Agence France-Press, стрелявший в 2015 году баллотировался на местных выборах как кандидат от правой партии «Национальный фронт».

На произошедшее в Байонне сразу же отреагировала лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

«Нападение противоречит всем ценностям, которых придерживается движение, — заявила она. — Такие преступления должны рассматриваться со всей строгостью».