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Во Франции 84-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети

07:57 29.10.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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На юге Франции в городе Байонна 84-летний мужчина открыл стрельбу по прихожанам мечети. Об этом пишет Le Figaro.

Преступник сначала въехал на своем автомобиле в ограждение мечети, затем бросил в сторону здания канистру с бензином и произвел по меньшей мере четыре выстрела. Два человека получили тяжелые ранения.

Мужчина скрылся с места происшествия. Подозреваемого в нападении на мечеть нашли в соседней коммуне Сен-Мартен-де-Сенан у его дома, примерно в 100 километрах от Байонны. В машине был баллон с газом. Пенсионер сразу признался в содеянном. Полиция устанавливает мотивы его агрессивного поведения.

По данным источников Agence France-Press, стрелявший в 2015 году баллотировался на местных выборах как кандидат от правой партии «Национальный фронт».

На произошедшее в Байонне сразу же отреагировала лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

«Нападение противоречит всем ценностям, которых придерживается движение, — заявила она. — Такие преступления должны рассматриваться со всей строгостью».

Темы: Франция, Происшествия в мире, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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29.10.2019, 12:59
Гость: ни колай

старый мулла был старик не дурак
выбрал для жизни париж, не кишлак
29.10.2019, 12:00
Гость: Бтр

Давно уже понял, что Европу готовят к чему серьезному.
29.10.2019, 11:31
Гость: Дедешка Луи достал пулемет,

больше в мечете никто не живет.
Все комментарии (10)
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