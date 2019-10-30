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Отвод вооруженных сил из зоны безопасности в Сирии завершен досрочно

07:55 30.10.2019
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
Сюжет: Сирийский кризис

Отвод вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Отвод вооруженных подразделений с территории, где должен быть создан коридор безопасности, досрочно закончен. Туда зашли и сирийские пограничники, и наша военная полиция", - заявил Шойгу.

Как добавил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков, курдские отряды самообороны в количестве 34 тысяч человек покинули 30-километровую зону от линии соприкосновения с турецкими войсками

Турция в начале октября объявила о проведении военной операции "Источник мира" в приграничных районах на северо-востоке Сирии, целью которой была заявлена борьба с курдскими боевиками и террористами из группировки "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ, террористическая организация запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах, в том числе в РФ.

Позже Турция и США заключили соглашение, в соответствии с которым Анкара приостановила боевые действия на северо-востоке Сирии. Курды же должны были отвести силы от так называемой зоны безопасности.

22 октября в Сочи состоялись переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана по Сирии, по итогам которых ониы подписали меморандум из 10 пунктов, в соответствии с которыми военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается, а в приграничной зоне Сирии и Турции вводится контроль со стороны сирийских пограничников и российской военной полиции.

Темы: Сирийский кризис
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