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Гендиректора McDonaldʼs уволили за роман с подчиненной

13:01 4.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Генеральный директор McDonaldʼs Стивен Истербрук лишился своего поста. Поводом для его увольнения стал роман с одной из сотрудниц, пишет The Wall Street Journal.

Истербук не женат, а отношения с сотрудницей возникли по обоюдному согласию. Тем не менее поведение топ-менеджера нарушило корпоративные правила, которые запрещают подобные романы. Сам Истербрук назвал свое поведение «ошибкой» и согласился с решением совета директоров об увольнении.

Уже известно, что новым генеральным директором McDonaldʼs станет Крис Кемпчинский. Прежде он был главой американского подразделения.

Истербрук возглавлял McDonaldʼs с 2015 года. За это время общая капитализация компании выросла чуть менее, чем в два раза.

Под руководством Стивена Истербрука в сети произошли знаковые изменения — в частности, в закусочных появились стойки самообслуживания, а сами McDonaldʼs сменили оформление с красно-желтого на зелено-бежевый цвет.

Темы: Бизнес и предпринимательство в мире, Бренды и торговые марки
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Комментарии читателей
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04.11.2019, 18:57
Гость: Простой генерал от инфантерии

Вот он --империализм !
04.11.2019, 18:51
Гость: А

мне нравится МакД.. хотя бы за то, что у них ценники без девяток. Реально, у них, например 15,00 рублей что-то стоит, а не 14,999999999999999. И покупать приятно, и в голове не крутится арифметика.
04.11.2019, 17:07
Гость: А почему

они лезут в его личную жизнь? Неслыханная наглость.
Личная жизнь человека, не мешающая другим, должна быть неприкосновенной.
Все комментарии (10)
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