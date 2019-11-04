Гендиректора McDonaldʼs уволили за роман с подчиненной

13:01

Генеральный директор McDonaldʼs Стивен Истербрук лишился своего поста. Поводом для его увольнения стал роман с одной из сотрудниц, пишет The Wall Street Journal.

Истербук не женат, а отношения с сотрудницей возникли по обоюдному согласию. Тем не менее поведение топ-менеджера нарушило корпоративные правила, которые запрещают подобные романы. Сам Истербрук назвал свое поведение «ошибкой» и согласился с решением совета директоров об увольнении.

Уже известно, что новым генеральным директором McDonaldʼs станет Крис Кемпчинский. Прежде он был главой американского подразделения.

Истербрук возглавлял McDonaldʼs с 2015 года. За это время общая капитализация компании выросла чуть менее, чем в два раза.

Под руководством Стивена Истербрука в сети произошли знаковые изменения — в частности, в закусочных появились стойки самообслуживания, а сами McDonaldʼs сменили оформление с красно-желтого на зелено-бежевый цвет.