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Комитет ООН одобрил предложенную РФ резолюцию по контролю над вооружениями

07:55 7.11.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Первый Комитет ООН по вопросам разоружения и международной безопасности практически единогласно одобрил предложенную Россией резолюцию по укреплению и развитию системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, пишет "Интерфакс".

Документ был поддержан представителями 174 стран, включая США, пять стран - Колумбия, Грузия, Палау, Судан и Украина, - воздержались от голосования. Ни одна страна не проголосовала "против" резолюции.

В документе, авторами которого являются Россия, Китай, Сирия, Беларусь, Ангола, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Камбоджа, Куба, Никарагуа, содержится "призыв продолжать усилия по укреплению системы договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению и сохранению ее целостности и действенности для поддержания глобальной стабильности и международного мира и безопасности".

В тексте подчеркивается "первостепенная важность полного и строгого осуществления, укрепления и развития договоров и соглашений по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению".

"Полное осуществление государствами-членами существующих договоров и соглашений, участниками которых они являются, (...) вносят вклад в улучшение отношений между государствами и укрепление существующей системы таких договоров и соглашений, а также международного мира и безопасности", - в частности говорится в документе.

В резолюции также содержится просьба к генеральному секретарю ООН "продолжать оказывать помощь, которая может потребоваться для защиты целостности договоров и соглашений по контролю вооружениями, разоружению и нераспространению и для укрепления системы таких договоров и соглашений".

Принятая резолюция будет позже в декабре обсуждаться на пленарном заседании Генассамблеи ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на общеполитической дискуссии Генассамблеи ООН, заявил, что "одобрение резолюции стало бы важным вкладом в создание условий для успешного проведения в будущем году очередной обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия".

Темы: Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.11.2019, 12:48
Гость: Под белым флагом......

Сколько можно ныть и навязывать глупые резолюции? Разоружайтесть и сдавайтесь, власовцы недобитые!
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